«Понятие «безопасный счет» придумали мошенники»: как в РТ борются с киберпреступлениями

Взлом Госуслуг остается первоочередной целью мошенников. За этот год в Татарстане было возбуждено более 13 тысяч уголовных дел, связанных с кибермошенничеством и кражей денег со счетов. Чтобы пострадавших было меньше, к работе подключаются МВД, прокуратура, банки и многие другие ведомства.





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За 10 месяцев в Татарстане возбудили более 10 тысяч дел о мошенничестве

Триллионы рублей россиян удалось спасти благодаря блокировкам и оперативной реакции банков в этом году – в общей сложности более 99% попыток кибермошенников были заблокированы. Несмотря на это, суммы ущербов от их действий исчисляются миллиардами. О том, какие схемы используют мошенники, чтобы красть деньги и имущество, и как не стать их жертвой, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В августе отмечалось снижение количества мошенничеств, совершенных с использованием телефонной связи и интернета, но с сентября по октябрь произошел рост. В августе было возбуждено 866 уголовных дел о мошенничестве, еще 203 – по фактам краж с банковских карт. В сентябре – 903 уголовных дела о мошенничестве и 262 дела по кражам с карт. В октябре количество преступлений снова увеличилось: 1046 дел по мошенничествам и 255 дел, связанных с кражами с банковских карт», – привел данные оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

По данным МВД, за 10 месяцев 2025 года в Татарстане возбудили 10 620 дел о мошенничестве и 2 521 уголовное дело о кражах с банковских карт.

Несмотря на блокировку популярных мессенджеров, мошенники находят новые способы и новые возможности, чтобы совершать преступления. Позвонить они могут и через новый мессенджер МАХ, но в этом случае они тут же будут разоблачены. Поэтому чаще всего аферисты пытаются продолжить общение в других приложениях, предупредил Радис Юсупов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сценарии разные, итог один – хищение средств и имущества»

«Мошенники в основном действуют через взлом личного кабинета на портале “Госуслуги”. Начинается все по одному и тому же сценарию: звонок от ЖКХ, налоговой, поликлиники, школы. Под разными предлогами мошенники пытаются получить код из СМС, через который можно зайти на “Госуслуги”. Далее происходят самые разные сценарии, но итог один – хищение средств и имущества», – рассказывает Радис Юсупов.

Кибераферисты могут присылать фотографии поддельных документов, разговаривать по видео в форме сотрудника правоохранительных органов. Во время общения человеку внушают, что он стал сообщником преступников, либо говорят, что он сам стал их жертвой. Вариантов множество.

«Находясь под воздействием мошенников, человек сам идет к банкомату, снимает все свои деньги, оформляет кредиты и сам же отдает все курьеру якобы для того, чтобы в дальнейшем деньги были переведены на безопасный счет. Запомните: термин “безопасный счет” был придуман мошенниками, в реальности такого понятия не существует», – объяснил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В 2024 году татарстанцы отдали мошенникам 5,7 млрд рублей»

Татарстанцам предлагают купить криптовалюту или вложить деньги в инвестиции и крадут их деньги. Мошенники используют поддельные сайты, чтобы убедить человека в том, что его средства приумножились, а на деле просто вручную корректируют цифры на сайте. Делается это до тех пор, пока человек не поймет, что отдает свои деньги мошенникам.

Если в последние два месяца количество преступлений растет, то статистика за этот год пока остается позитивной – за 10 месяцев на 22% снизилось количество зарегистрированных кибермошенничеств, рассказал старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.

Михаил Желаев: «За 10 месяцев этого года у жителей Татарстана было похищено 4,5 млрд рублей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Общая раскрываемость таких преступлений составила всего 16%, а их объемы от общего количества преступлений все еще превышают 55%. Поэтому работу по профилактике необходимо продолжать», – отметил он.

За 10 месяцев этого года у жителей Татарстана было похищено 4,5 млрд рублей, добавил сотрудник прокуратуры.

«Это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда эта сумма составила 4,7 млрд рублей. За весь 2024 год сумма причиненного ущерба составила 5,7 млрд рублей», – привел данные Михаил Желаев.

«В этом году было изъято 74 сим-бокса и более 13 тысяч сим-карт»

Ежедневно в МВД Татарстана фиксируют все новые и новые способы совершения мошенничеств, добавил он.

«К примеру, аферисты используют такие легенды, как проверка подлинности купюр, оплата налоговой задолженности, в настоящее время это особо актуально. Также они пользуются сервисами знакомств, где активно вовлекают в свои схемы молодежь. Распродажа “Черная пятница” становится отличным поводом для мошенников – они создают поддельные сайты крупных ретейлеров, которые сложно отличить от настоящих», – привел пример сотрудник прокуратуры.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для совершения преступлений кибермошенники используют различные технические средства, в том числе сим-боксы, которые позволяют, находясь за пределами страны, совершать массовые обзвоны. За это с 1 сентября установлена уголовная ответственность. Наказание – до трех лет лишения свободы, обратил внимание он.

«Наша главная задача – выявление сим-боксов и контроль продажи сим-карты. В этом году оперативными подразделениями МВД Татарстана было изъято 74 сим-бокса и более 13 тысяч сим-карт. К уголовной ответственности уже привлечены двое жителей Набережных Челнов, которые использовали сим-боксы. Дома у них произвели обыск, сейчас ведется следствие», – добавил он.

За сутки жертвами мошенников становятся от 5 до 10 жителей Татарстана, сумма причиненного ущерба в одном из случаев достигла 30 миллионов рублей.

«Чаще всего жертвами кибермошенников становятся жители крупных городов республики. По результатам анализов среднестатистический портрет пострадавшего – это работающая женщина со средним уровнем дохода в возрасте от 25 до 44 лет, которая имеет среднее образование. Портрет дропа – юноша от 18 до 24 лет», – рассказал сотрудник прокуратуры.

Нурания Хайруллина: «99,7% попыток мошенников блокируются защитными системами банков» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За первые полгода этого года банки отразили 82,5 миллиона попыток мошенников»

99,7% попыток мошенников блокируются защитными системами банков, обратила внимание заместитель управляющего Отделением Банка России – Национальным банком по Республике Татарстан Нурания Хайруллина.

«За первые полгода этого года банки отразили 82,5 миллиона попыток мошенников, что смогло уберечь 8 триллионов рублей. При этом за 6 месяцев этого года клиенты банков потеряли более 13 млрд рублей. Как мы видим по статистике, 40% – это преступления, которые совершаются дистанционным способом», – рассказала она.

Мошенники особенно пользуются периодом оплаты налогов, рассылая поддельные квитанции на электронную почту. Переходя по ссылкам в таких письмах, люди попадают на фишинговые сайты, где оставляют все свои личные данные, которые в дальнейшем используются для кражи денег, привела пример Нурания Хайруллина.

Статистика, которую приводит МВД, пугает, но социальные опросы, которые проводят банки, показывают, что только каждая пятая жертва мошенников обращается в полицию.

«Если вы стали жертвой мошенников, об этом обязательно нужно сообщить в ваш банк, чтобы все данные попали в систему. Банк России работает над тем, чтобы как можно больше людей обращались с заявлениями в свои банки. Именно с этой целью с 1 октября заработал закон, который упрощает процедуру подачи заявлений о мошенничестве. Крупные банки добавили в свои мобильные приложения функцию, которая позволяет клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе», – объяснила она.

С 1 августа несовершеннолетние с 14 до 18 лет не могут открыть банковский счет без согласия родителей – сделано это для предотвращения продажи банковских карт мошенникам и вовлечения подростков в дропперы.

«Мошенники все чаще убеждают людей снять наличные и передать их с курьерами, поэтому с 1 августа в силу вступил закон, согласно которому, прежде чем выдать наличные средства, банк должен проверить, не находится ли клиент под воздействием мошенников», – рассказала Нурания Хайруллина.

Также операторов связи обязали прерывать подозрительные звонки, которые длятся слишком много. При этом, если после такого звонка человек совершает финансовую операцию, банки вводят лимит на снятие наличных.

С 1 марта этого года 482 864 человека установили самозапрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги» Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Более 10 тысяч человек установили запрет на оформление сим-карт

«С 1 марта этого года 482 864 человека установили самозапрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги». Сделать это очень легко, достаточно нажать несколько галочек в соответствующем окне. Также этот запрет можно установить через МФЦ, это также не занимает много времени. 15 633 человек уже воспользовались этой возможностью», – привел данные заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

Помимо этого, через Госуслуги возможно проверить, не оформлены ли на вас левые сим-карты, оформить задержку отправки кода для доступа к порталу. Также с 1 сентября появилась услуга оформления запрета на продажу сим-карт, которой уже воспользовались 7800 жителей республики; 2280 жителей РТ установили этот запрет через МФЦ.

Еще одна мера защиты – установить дополнительную защиту входа на портал через мессенджер МАХ. Код для входа в личный кабинет будет приходить в мессенджер, но прежде чем его выдать, пользователю нужно будет ответить на вопросы, например: «Общаетесь ли вы сейчас с незнакомцами?»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мошенники подделывают документы и продают добросовестному покупателю недвижимость»

«Кроме того, усилена мера защиты при входе на портал Госуслуг, сейчас возможно зайти в личный кабинет через новый мессенджер MAX, где пользователю задаются дополнительные вопросы, прежде чем выдать код. Всем рекомендуем на Госуслугах оформить вход через этот мессенджер», – добавил замминистра связи.

«Самый распространенный сейчас вид мошенничества – это звонок от имени Росреестра или правоохранительных органов, которые сообщают, что на потенциальную жертву оформлена доверенность о продаже недвижимости», – отметила заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ Лилия Бурганова.

Лилия Бурганова: «Еще одна схема – подделка документов при оформлении договора купли-продажи недвижимости» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сотрудники Росреестра никогда не звонят с подобными сообщениями, напомнила она.

«Обычно жертвами мошенников становятся люди пожилого возраста, поэтому необходимо поговорить со своими родственниками старшего возраста и рассказать им о подобных мошенничествах», – подчеркнула заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

Еще одна схема – подделка документов при оформлении договора купли-продажи недвижимости.

«Это могут быть поддельные доверенности, документы о праве собственности и паспорт. Мошенники подделывают документы и продают добросовестному покупателю недвижимость, при этом сам собственник даже не будет в курсе. Чтобы не допустить такую ситуацию, нужно подать заявление о невозможности государственной регистрации без личного присутствия собственника. Это можно сделать в личном кабинете портала Росреестра, на Госуслугах либо можно подать заявление в МФЦ», – объяснила она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Наша главная задача – обучить детей и родителей навыкам цифровой гигиены»

«Наша задача – научить детей и их родителей безопасному поведению в интернете. К сожалению, сегодня эта тема остается актуальной, несмотря на то что в целом идет снижение количества преступлений с участием подростков», – рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Замминистра обратила внимание на то, что подростки часто сами становятся жертвами киберпреступлений.

«Сегодня мы наблюдаем, как подростков вовлекают в поджоги на железной дороге, что тоже делается через интернет. Мы видим большое количество ребят, которые попадаются на закладках наркотиков, пытаясь заработать. В большинстве случаев это дети из благополучных семей, которые никогда не стояли нигде на учете. И вот одним своим поступком они портят всю свою жизнь. Поэтому наша главная задача – обучить детей и их родителей навыкам цифровой гигиены», – отметила замминистра.

Алсу Асадуллина: «Наша задача – научить детей и их родителей безопасному поведению в интернете» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Министерство образования проводит огромную работу по профилактике вовлечения детей в преступления: раздают листовки, проводят инструктажи и лекции в школах, лагерях и на родительских собраниях.

«Для детей, которые находятся на учете, мы провели единый премьерный показ фильма ‘’Тюрьма’’, который сняли для нас коллеги из “Татмедиа”. Он посвящен детям, которые впервые попались на закладках. Многие из них – хорошие ребята: кто-то хотел помочь родителям, кто-то просто заработать. Но таким образом они только испортили себе жизнь», – рассказала Алсу Асадуллина.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Перед показом лекцию провела психолог, затем детям предоставили возможность задать вопросы.

Мошенники не только выманивают деньги, но и втягивают в совершение преступлений, делая обычных людей, которые порой ни о чем не подозревают, своими сообщниками. К сожалению, «помогают» им и дети.

Главный совет экспертов – не продолжайте разговор с подозрительными людьми, не пытайтесь даже в шутку беседовать с ними. И помните – если вы все-таки потеряли свои деньги или передали личные данные аферистам, в первую очередь смените все пароли и обратитесь в полицию.