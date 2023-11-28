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В суд доставили экс-лидера казанского ОПГ «Кинопленка» по обвинению в серии преступлений
Сегодня в Советский районный суд Казани доставили Эльфата Сунгатуллина по прозвищу Ильфатей, который обвиняется в совершении нескольких преступлений. По версии следствия, Сунгатуллин являлся лидером ОПГ «Кинопленка», которая орудовала в столице Татарстана в 80-е и 90-е годы.
Ранее мы рассказывали, что в 1994 году на почве конфликта между лидерами «Кинопленки» Иреком Мингазизовым по прозвищу Ташкент и Сунгатуллиным, группировка разделилась на 2 части, каждая из которых поддерживала своего лидера.
Ильфатей, возглавлял группировку до середины нулевых. «Кинопленка» тогда распалась после задержания нескольких ее участников. Главарь же скрылся и находился в бегах 16 лет. Задержать его удалось на днях в Ростове-на-Дону, где он жил под другим именем и даже обзавелся семьей.
Сегодня в суде Сунгатуллину планируют избрать меру пресечения на период следствия.
Напомним, ОПГ «Кинопленка» была образована в 80-х годах в Московском районе Казани. Свое название она получила благодаря заводу, который сейчас называется «Тасма». Именно рядом с этим предприятием проживали участники группировки.
До 1997 года между лидерами группировки продолжалось противостояние – в это время было совершено множество тяжких и особо тяжких преступлений, унесших жизни нескольких десятков человек. Убит оказался и сам Мингазизов – его застрелили в Санкт-Петербурге.
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