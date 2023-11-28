Задержан бывший лидер казанской ОПГ«Кинопленка» Эльфат Сунгатуллин

Как стало известно «Татар-информу», оперативники главного следственного управления МВД по РТ задержали бывшего лидера казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина по прозвищу «Ильфатей».

Как выяснилось, Ильфатея задержали в Ростове-на-Дону, где он жил по поддельным документам. Накануне его доставили в Казань, а сегодня суд изберет Сунгатуллину меру пресечения.

Для справки: к началу 1980-х годов на территории Московского района Казани вокруг производственного объединения «Тасма» образовалась и существовала группировка «Кинопленка».

В 1994 году на почве конфликта между лидерами «Кинопленки» Иреком Мингазизовым по прозвищу «Ташкент» и Эльфатом Сунгатуллиным по прозвищу «Ильфатей», группировка разделилась на 2 части, каждая из которых поддерживала своего лидера.

Между враждующими сторонами некогда единой группировки сложились неприязненные отношения, вылившиеся с 1994 по 1997 года в вооруженный конфликт, в ходе которого было совершено большое количество тяжких и особо тяжких преступлений.