«Я мужчина, этим все сказано»: боец из Мамадыша объяснил решение уйти на СВО

В Мамадышском районе открыли Год защитника Отечества с главных его героев. Глава района Вадим Никитин сегодня выразил личную благодарность военнослужащему, который выполняет свой долг в зоне СВО.

На передовой Айнур получил позывной Хан. Он участвует в специальной военной операции с лета 2024 года, в отпуск вернулся накануне новогодних праздников. Ради защиты Родины он временно расстался с хорошей работой. Дома его с нетерпением ждут родители, супруга.

«Я мужчина, этим все сказано», — объяснил свое решение отправиться на передовую Хан.

Глава района пожелал земляку хорошей службы и передал солдатский набор. Айнуру будет оказана и материальная помощь.

«Берегите себя, такие, как вы, нужны и на передовой, и в тылу. Ждем вас дома, ваши опыт, патриотизм, решительность понадобятся для созидательных дел», — сказал Вадим Никитин.

В настоящее время в зоне спецоперации службу несут около 500 жителей Мамадышского района РТ.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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