«Я испугался и надавил на газ»: подросток о том, почему протащил инспектора ДПС на авто

Подросток за рулем «Жигулей» протащил по дороге сотрудника ДПС и сбросил его на отбойник

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мой сын был трезв»

В Ново-Савиновский суде Казани сегодня избрали меру пресечения для 16-летнего Аделя Хакимова. Накануне подросток за рулем «Жигулей» протащил по дороге сотрудника ДПС и сбросил его на отбойник. Теперь юношу обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти в процессе исполнения им должностных обязанностей.

На судебное заседание пришли родители парня, они стояли в стороне и смотрели на сына. Через какое-то время мать подошла и передала ему бутылку воды. А потом громко посетовала на СМИ, по ее словам, журналисты писали, что ее сын был пьян.

На судебное заседание пришли родители парня Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Сын прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он был трезв», – сказала женщина.

По Аделю Хакимову было видно, что он нервничает, но сотрудник конвоя общался с ним на бытовые темы и подбадривал.

Сам подросток признался в разговоре с корреспондентом «Татар-информа», что испугался, поэтому нажал на педаль газа и сбил полицейского. Скрыться попытался по этой же причине.

Так как юноша несовершеннолетний, на заседание журналистов не пустили, как выяснил «Татар-информ», следствие попросило заключить его под стражу.

«Адель Хакимов обвиняется в тяжком преступлении, наказание по которому ему грозит до десяти лет лишения свободы. Он может скрыться от следствия, поэтому, я считаю, что его необходимо заключить под стражу в СИЗО на два месяца, до 29 мая этого года», – сказал следователь отдела по Ново-Савиновскому району Казани СУ СКР по РТ Александр Иванов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокат подростка напротив, заявил, что его подзащитный скрываться не намерен. По его словам, он живет с родителями, поэтому, несмотря на тяжесть преступления, его можно оставить под домашним арестом. Суд отправил Хакимова в СИЗО на два месяца, там юноша будет дожидаться начала судебного следствия.

«Пострадавший восстанавливается в больнице»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что водитель «Жигулей» не остановился по требованию сотрудников ДПС. Автоинспектор попытался остановить «Жигули» из-за сильной тонировки передних стекол. Когда сотрудник ДПС открыл пассажирскую дверь, водитель резко начал движение и протащил полицейского около 50 метров.

Позже авто все-таки смогли остановить полицейские. Как выяснилось, инспектор ДПС получил переломы ноги, его доставили в больницу, сейчас он восстанавливается. На подростка возбудили уголовное дело о применении насилия к сотруднику при исполнении.

«У полицейского закрытый перелом пяточной и ладьевидной костей без смещения. Ушиб правого плеча», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.