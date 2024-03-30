«Я испугался и надавил на газ»: подросток о том, почему протащил инспектора ДПС на авто
В Казани избрали меру пресечения 16-летнему подростку, который не остановил машину по требованию сотрудника ДПС, и проволок его по дороге порядка 50 метров. Полицейский – в больнице, юноша – в суде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как свое поведение объяснил сам подросток, – в репортаже «Татар-информа».
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Подросток за рулем «Жигулей» протащил по дороге сотрудника ДПС и сбросил его на отбойник
В Ново-Савиновский суде Казани сегодня избрали меру пресечения для 16-летнего Аделя Хакимова. Накануне подросток за рулем «Жигулей» протащил по дороге сотрудника ДПС и сбросил его на отбойник. Теперь юношу обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти в процессе исполнения им должностных обязанностей.
На судебное заседание пришли родители парня, они стояли в стороне и смотрели на сына. Через какое-то время мать подошла и передала ему бутылку воды. А потом громко посетовала на СМИ, по ее словам, журналисты писали, что ее сын был пьян.
«Сын прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он был трезв», – сказала женщина.
По Аделю Хакимову было видно, что он нервничает, но сотрудник конвоя общался с ним на бытовые темы и подбадривал.
Сам подросток признался в разговоре с корреспондентом «Татар-информа», что испугался, поэтому нажал на педаль газа и сбил полицейского. Скрыться попытался по этой же причине.
Так как юноша несовершеннолетний, на заседание журналистов не пустили, как выяснил «Татар-информ», следствие попросило заключить его под стражу.
«Адель Хакимов обвиняется в тяжком преступлении, наказание по которому ему грозит до десяти лет лишения свободы. Он может скрыться от следствия, поэтому, я считаю, что его необходимо заключить под стражу в СИЗО на два месяца, до 29 мая этого года», – сказал следователь отдела по Ново-Савиновскому району Казани СУ СКР по РТ Александр Иванов.
Адвокат подростка напротив, заявил, что его подзащитный скрываться не намерен. По его словам, он живет с родителями, поэтому, несмотря на тяжесть преступления, его можно оставить под домашним арестом. Суд отправил Хакимова в СИЗО на два месяца, там юноша будет дожидаться начала судебного следствия.
«Пострадавший восстанавливается в больнице»
Ранее «Татар-информ» сообщал, что водитель «Жигулей» не остановился по требованию сотрудников ДПС. Автоинспектор попытался остановить «Жигули» из-за сильной тонировки передних стекол. Когда сотрудник ДПС открыл пассажирскую дверь, водитель резко начал движение и протащил полицейского около 50 метров.
Позже авто все-таки смогли остановить полицейские. Как выяснилось, инспектор ДПС получил переломы ноги, его доставили в больницу, сейчас он восстанавливается. На подростка возбудили уголовное дело о применении насилия к сотруднику при исполнении.
«У полицейского закрытый перелом пяточной и ладьевидной костей без смещения. Ушиб правого плеча», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.
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