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Видео: На Чистопольской водитель протащил сотрудника ДПС на авто и сбросил на отбойник
На Чистопольской водитель протащил сотрудника ДПС на авто и сбросил его на отбойник
На кадрах видно, что автомобиль с сотрудником ДПС движется на приличной скорости.
Сообщается, что на место приехала скорая. По словам очевидцев, автовладельца задержали на остановке «Ветеринарная академия».
Как стало известно «Татар-информу», автоинспектор жив, но получил травмы.
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