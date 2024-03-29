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Происшествия 29 марта 2024 17:51

Видео: На Чистопольской водитель протащил сотрудника ДПС на авто и сбросил на отбойник

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На Чистопольской водитель протащил сотрудника ДПС на авто и сбросил его на отбойник

На кадрах видно, что автомобиль с сотрудником ДПС движется на приличной скорости.

Сообщается, что на место приехала скорая. По словам очевидцев, автовладельца задержали на остановке «Ветеринарная академия».

Как стало известно «Татар-информу», автоинспектор жив, но получил травмы.

#дтп в казани
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