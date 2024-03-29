Видео: На Чистопольской водитель протащил сотрудника ДПС на авто и сбросил на отбойник

На Чистопольской водитель протащил сотрудника ДПС на авто и сбросил его на отбойник

На кадрах видно, что автомобиль с сотрудником ДПС движется на приличной скорости.

Сообщается, что на место приехала скорая. По словам очевидцев, автовладельца задержали на остановке «Ветеринарная академия».

Как стало известно «Татар-информу», автоинспектор жив, но получил травмы.