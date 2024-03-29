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Уголовное дело возбуждено на 16-летнего водителя, который протащил инспектора ДПС на авто
Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено на 16-летнего подростка, который сегодня вечером протащил автоинспектора на авто. Об этом сообщили в СУ СК России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в соцсетях появилось видео, как отечественная легковушка на приличной скорости едет по Чистопольской в Казани, а за нее снаружи держится инспектор ДПС.
Как стало известно агентству, 16-летний парень за рулем «Жигулей» не остановился по требованию инспектора ДПС. Полицейский схватился за переднюю левую дверь, автомобиль продолжил движение, после чего вильнул и сбросил инспектора ДПС на отбойник.
Позже авто остановили полицейские, по данным агентства, подросток был нетрезв. В настоящее время он задержан, в ближайшее время Следственный комитет обратится в суд за избранием ему меры пресечения в виде ареста.
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