«Было темно, его нельзя было заметить»: что сказала вагоновожатая, переехавшая человека

Советский суд Казани вынес приговор вагоновожатой, которая, управляя трамваем, переехала насмерть мужчину. Как выяснилось позже, это был ветеран боевых действий, который в тот день подписал контракт и готовился отправиться в зону СВО, но судьба распорядилась иначе. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я признаю, что наехала на человека, но прошу: не лишайте меня свободы»

Советский суд Казани вынес приговор вагоновожатой Зое Юлдашевой. В ноябре прошлого года она, управляя трамваем, переехала мужчину, который лежал на рельсах.

В своем последнем слове сегодня Зоя Юлдашева еще раз принесла извинения родственникам погибшего.

«Я по своей халатности лишила жизни человека, прошу прощения. Скрываться я не хотела, просто не заметила его, потом вернулась на место ДТП. Прошу не давать мне реальный срок, я одна воспитываю несовершеннолетних детей. Я полностью согласна с тем, что совершила наезд, но не согласна с тем, что покинула место ДТП», – сказала она.

На заседаниях ранее подсудимая объясняла, что не почувствовала момента наезда, поэтому продолжила ехать в сторону парка, где должна была завершить смену. Она подчеркивала, что на улице в момент ДТП было темно, тот участок дороги, где произошла трагедия, был плохо освещен, а мужчина лежал на рельсах в темной одежде.

Сегодня суд признал Зою Юлдашеву виновной в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Признать виновной и назначить наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно, с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года», – сказал судья.

Во время судебных прений государственный обвинитель просила назначить Зое Юлдашевой наказание в виде семи лет колонии-поселения Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Ветеран боевых действий подписал контракт и в тот день прощался с коллегами»

Во время судебных прений государственный обвинитель просила назначить Зое Юлдашевой наказание в виде семи лет колонии-поселения.

По версии следствия, 49-летний житель Казани скончался от травм, полученных в результате наезда трамвая. Причем после произошедшего ДТП по нему проехался еще один трамвай. Только третий вагоновожатый заметил уже мертвого мужчину на трамвайных путях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мать погибшего в суде делилась воспоминаниями о последнем дне жизни сына и раскрыла некоторые подробности.

Мужчина был ветераном боевых действий в Чечне, в тот роковой день он направлялся на встречу с коллегами, чтобы попрощаться перед отправкой в зону СВО. Экспертиза выяснит, что в тот вечер он выпил, в его крови нашли алкоголь.

«В тот день я заходила к нему, но не застала его дома. Потом вернулась домой. Ночью я вскочила от крика: „Мама, помоги!” Той же ночью у меня остановились часы. Потом я узнала, что он подписал контракт, а спустя несколько часов о том, что он погиб. Я плохого слова никогда от него не слышала, очень хороший был, добрый. Это же не кошка, не собака, как можно не заметить мужчину 180 сантиметров ростом?» – задавалась вопросом она.

Зоя Юлдашева одна воспитывает четверых детей, она осталась единственным кормильцем семьи. Помимо двоих несовершеннолетних детей на ее попечении находятся двое внуков. Перед прошлым заседанием Зоя Юлдашева встала на колени перед матерью погибшего и просила прощения.

«У вас было четыре месяца, чтобы извиниться! Вы убили самое дорогое, что было в моей жизни! Не прощу», – ответила ей мать погибшего.