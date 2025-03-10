«Вы убили самое дорогое»: в Казани прошли прения по делу вагоновожатой, сбившей мужчину

Сегодня в Советском суде прошли прения по делу вагоновожатой Зои Юлдашевой.

По версии следователей, 8 ноября 2024 года женщина, управляя трамваем, наехала на лежавшего на рельсах 49-летнего мужчину. Юлдашева продолжила движение после столкновения, не осознавая, что сбила человека. Второй водитель трамвая также не заметил лежащего на путях мужчину и повторно наехал на него.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

На сегодняшнем судебном заседании присутствовала мать погибшего. Перед процессом подсудимая встала перед ней на колени и просила прощения.

«У вас было четыре месяца, чтобы извиниться! Вы убили самое дорогое, что было в моей жизни! Не прощу», – сказала мать погибшего в ответ на извинения подсудимой.

Зоя Юлдашева частично признала вину, согласившись с тем, что действительно переехала человека и покинула место ДТП. При этом она добавила, что на улице в момент ДТП было темно, участок дороги был плохо освещен, а мужчина лежал на рельсах в темной одежде.

Во время судебного заседания мать погибшего поделилась воспоминаниями о последнем дне жизни сына и раскрыла некоторые подробности. Оказалось, что мужчина был ветераном боевых действий в Чечне, а в тот роковой день направлялся на встречу с коллегами, чтобы попрощаться перед отправкой в зону СВО. Позже выяснится, что в тот вечер он выпил, в его крови найдут алкоголь.

«В тот день я заходила к нему, но не застала его дома. Потом вернулась домой. Ночью я вскочила от крика: „Мама, помоги!”. Той же ночью у меня остановились часы, а потом я узнала, что он подписал контракт, а спустя несколько часов о том, что он погиб. Я плохого слова никогда от него не слышала, очень хороший был, добрый. Это же не кошка, не собака, как можно не заметить мужчину 180 сантиметров ростом?», – рассказала мать погибшего Ольга.

Прокурор в прениях запросила для Юлдашевой семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Кроме того, гособвинитель просила лишить женщину права управления транспортным средством на два года и шесть месяцев после отбывания наказания.