Прокурор запросил семь лет колонии для вагоновожатой, переехавшей человека в Казани

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Сегодня в Советском суде Казани прошли прения по делу вагоновожатой Зои Юлдашевой. По версии следствия, в ноябре прошлого года она, управляя трамваем, переехала мужчину, лежавшего на рельсах.

Сама Юлдашева утверждает, что не заметила столкновения и продолжила ехать в сторону парка, чтобы завершить смену. Ранее она признала свою вину.

«Вина Юлдашевой доказана. Прошу признать ее виновной и назначить ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении», – сказала в прениях государственный обвинитель.

По версии следствия, 49-летний житель Казани скончался от травм, полученных в результате наезда трамвая. После произошедшего ДТП по нему проехался еще один трамвай.

По словам сестры погибшего, в день трагедии он ехал на прощание с коллегами перед отправкой в зону СВО.

Юлдашева воспитывает четверых детей в одиночку, она осталась единственным кормильцем семьи. Помимо несовершеннолетних детей, на ее попечении находятся двое внуков.