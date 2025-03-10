Прокурор запросил семь лет колонии для вагоновожатой, переехавшей человека в Казани
Сегодня в Советском суде Казани прошли прения по делу вагоновожатой Зои Юлдашевой. По версии следствия, в ноябре прошлого года она, управляя трамваем, переехала мужчину, лежавшего на рельсах.
Сама Юлдашева утверждает, что не заметила столкновения и продолжила ехать в сторону парка, чтобы завершить смену. Ранее она признала свою вину.
«Вина Юлдашевой доказана. Прошу признать ее виновной и назначить ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении», – сказала в прениях государственный обвинитель.
По версии следствия, 49-летний житель Казани скончался от травм, полученных в результате наезда трамвая. После произошедшего ДТП по нему проехался еще один трамвай.
По словам сестры погибшего, в день трагедии он ехал на прощание с коллегами перед отправкой в зону СВО.
Юлдашева воспитывает четверых детей в одиночку, она осталась единственным кормильцем семьи. Помимо несовершеннолетних детей, на ее попечении находятся двое внуков.