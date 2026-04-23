«Я ее не обманывала»: что сказала суду племянница миллионерши – постоялицы «Дома смерти»

Суд поставил точку в дележке наследства умершей в пансионате в Щербаково бизнес-леди Алевтины Канашевой. Ее племянница заключила мировое соглашение с внучкой, но суд приговорил ее к реальному сроку за мошенничество, фальсификацию доказательств и коммерческий подкуп. С чего началась история «Дома смерти» и чем закончилась – узнал «Татар-информ».





«Племянница и внучка не поделили 96 миллионов наследства»

Приволжский суд Казани сегодня провел прения сторон и вынес приговор Ирине Белозеровой – племяннице умершей в печально известном пансионате для пожилых в Щербаково Алевтины Канашевой. Белозерову признали виновной в мошенничестве с имуществом почившей тети, а также в коммерческом подкупе и фальсификации доказательств.

В прениях государственный обвинитель Анна Буканина полностью изложила версию следствия. Напомним, согласно ей, о преступлении стало известно после шума, поднявшегося вокруг пансионата для пожилых и инвалидов в Щербаково. Именно там умерла пожилая постоялица Алевтина Канашева – владелица имущества почти в 100 миллионов рублей. Уголовное дело завели после того, как в полицию с заявлением о похищении денег у умершей бабушки обратилась ее внучка Александра Канашева.

После этого арестовали Чулпан Мифтахову – владелицу и хозяйку пансионата, который в народе прозвали «Домом смерти». Сначала версия следствия заключалась в том, что именно сотрудники «Дома смерти» обманным путем помогли неизвестной заставить пенсионерку подписать доверенность на управление своим имуществом. Таким образом, предполагалось, что они присвоили ее недвижимость почти на 100 миллионов рублей. Поэтому Мифтахову обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако позже статью о мошенничестве исключили – выяснилось, что имущество переписала на себя с помощью юристов именно Ирина Белозерова.

Прокурорская проверка выявила в пансионате многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении Мифтаховой было возбуждено уголовное дело, вину свою она признала полностью, и несколько дней назад суд вынес ей приговор – ограничение свободы на один год и три месяца. Также ей запретили на два года заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

После Мифтаховой стартовал суд в отношении 46-летней Юлии Зайцевой, исполнявшей обязанности помощника нотариуса, об оформлении документов умершей постоялицы пансионата. По версии следствия, Зайцева оформила доверенность с нарушениями – это позволило Белозеровой получить доступ к имуществу тети. Ее суд также признал виновной и назначил штраф 190 тысяч рублей, но сразу же освободил от уплаты штрафа из-за истечения сроков давности.

В процессе расследования дела «Дома смерти» полицейские опросили сотрудников пансионата, нотариальных контор, медиков, фармацевтов, сотрудников морга и юристов. Все материалы потом были переданы в Следственный комитет, а пансионат закрыли и опечатали.

«Имущество записывала на себя, свою мать и продавала»

По версии следствия, завещание, по которому все имущество она оставляет племяннице, Алевтина Канашева написала еще в 2016 году. В период оформления документа у Канашевой из имущества была квартира, собственный жилой дом с земельным участком и доля в уставном капитале в ООО «Франт», где она была директором. Этой компании принадлежали два нежилых помещения общей площадью в 502 квадратных метра и стоимостью около 50 миллионов рублей.

Об этом завещании Ирина Белозерова узнала в 2018 году от самой Алевтины Канашевой. Стоит отметить, что у Алевтины Канашевой еще есть внучка Александра, которая по закону являлась наследником первой очереди.

«Не позднее апреля 2022 года Канашева решила продать свою квартиру, а деньги от сделки использовать по своему усмотрению по причине ухудшающегося здоровья. Канашева полностью доверяла своей племяннице и попросила ее продать квартиру и передать ей деньги. В тот же период времени Алевтина Канашева оформила доверенность на племянницу. Белозерова, получив на руки доверенность, решила похитить имущество тети», – гласит обвинение.

Таким образом, уверено следствие, Белозерова обманула и уговорила свою 76-летнюю тетю подписать доверенность, став владелицей недвижимости на сумму около 97 млн рублей. Когда дело о законности сделок рассматривалось в суде, она предоставила фиктивную справку о том, что ранее ее тетю осмотрел врач и психических расстройств у нее не было выявлено. На время совершения махинаций племянница поместила тетю в частный пансионат в поселке Щербаково, где та в феврале 2024 года умерла.

После чего Белозерова, по версии следствия, начала переоформлять все имущество Алевтины Канашевой на себя и свою мать с помощью доверенности. Потом она его продавала.

«После заключения мирового соглашения внучка отказалась от иска»

Государственный обвинитель Анна Буканина, подытожив свое выступление в прениях, заявила, что вина Белозеровой полностью доказана, в том числе через свидетельские показания.

«Прошу признать Белозерову виновной и назначить ей 5 лет и 4 месяца колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей», – дополнила она.

Адвокат Ирины Белозеровой Марсель Тимаев просил суд оправдать Ирину Белозерову по мошенничеству в особо крупном размере. По его словам, племянница Алевтины Канашевой уже фигурировала в завещании еще в 2016 году, а Белозерова узнала об этом только к 2018 году. При этом Александра Канашева не оспаривала это завещание от 2016 года.

«Моя подзащитная делала все, что хотела от нее тетя. Свидетельские показания подтверждают, что Алевтина Канашева получила инвалидность только из-за заболевания ног, она была строгой в бизнесе, номера телефонов своих партнеров она не записывала – помнила наизусть, что говорит об ее отменной памяти и вменяемости», – сказал он.

Марсель Тимаев также отметил, что Ирина Белозерова не нанесла никакого ущерба по этому делу, так как она заключила мировое соглашение с Александрой Канашевой. В январе 2025-го Арбитражный суд утвердил мировое соглашение – Александра Канашева полностью отказалась от своих претензий на имущество в обмен на 100% доли в ООО «Франт» и передачу ей двух коммерческих помещений близ Московского рынка.

«Я никого не обманывала, прошу вас разобраться в ситуации», – сказала Ирина Белозерова в последнем слове.

Выслушав стороны, суд постановил признать Белозерову виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на 4,5 года в колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей. От штрафа суд ее освободил в связи с количеством проведенного времени в СИЗО.

На этом дележка имущества бизнес-леди Алевтины Канашевой, умершей в ужасных условиях в пансионате в Щербаково, закончилась. Отдельно стоит отметить, что Ирина Белозерова заботилась о тете на протяжении десяти лет, но в итоге передала ее в «Дом смерти». Другие родственники, как заявил сегодня в прениях адвокат, даже не поздравляли ее с праздниками и редко баловали визитами. Память о ней сейчас – это иски, приговоры и показания тех, кто не смог поделить деньги.