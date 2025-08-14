«Тетя ей во всем доверяла»: в Казани судят племянницу умершей в пансионате миллионерши

История с «Домом смерти» в Щербаково выходит на финишную прямую, на скамье подсудимых организатор пансионата и нотариус. А теперь дошло дело и до племянницы умершей в пансионате Алевтины Канашевой. Версия о том, как, получив доверенность, племянница в обход других родственников начала присваивать имущество тети, в репортаже «Татар-информа»





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Прятала лицо и просила закрыть процесс от журналистов»

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу племянницы умершей в пансионате в поселке Щербаково Алевтины Канышевой – Ирины Белозеровой. Ее обвиняют в фальсификации доказательств, мелком коммерческом подкупе и мошенничестве в особо крупном размере.

Завидев журналистов, Белозерова спрятала лицо. В суде она отказалась называть свой домашний адрес, сказала, что боится разглашения этих данных журналистами. Ее адвокат и вовсе попросил суд закрыть процесс от прессы и допустить журналистов только на оглашение приговора. Оснований для этого не было, и суд отказал в ходатайстве.

«Татар-информ» сообщал, что в Казани не смолкает шум вокруг пансионата для пожилых и инвалидов в Щербаково, где умерла пожилая постоялица Алевтина Канашева – владелица имущества в 100 миллионов рублей. Уголовное дело завели после того, как в полицию с заявлением о похищении денег у умершей бабушки обратилась ее внучка.

Чуть позже арестовали Чулпан Мифтахову – владелицу пансионата для пожилых людей в Щербаково, который в народе уже успели прозвать «Домом смерти». Сначала, версия следствия заключалась в том, что именно сотрудники «Дома смерти» обманным путем помогли неизвестной заставить пенсионерку подписать доверенность. Таким образом они присвоили ее недвижимость, общая стоимость которой составила более 100 миллионов рублей. Поэтому Мифтахову обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако позже статью о мошенничество исключили – как выяснилось, имущество переписали на племянницу пенсионерки Ирину Белозерову.

Прокурорская проверка выявила в пансионате многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении Мифтаховой было возбуждено уголовное дело, на старте процесса она признала свою вину в полном объеме. Чуть позже стартовал суд в отношении 46-летней Юлии Зайцевой, исполнявшей обязанности помощника нотариуса об оформлении документов умершей постоялицы пансионата. По версии следствия, Зайцева оформила доверенность с нарушениями – это позволило Белозеровой получить доступ к имуществу тети.

В процессе расследования дела «Дома смерти» полицейские опросили сотрудников пансионата, нотариальных контор, медиков, фармацевтов, сотрудников морга и юристов. Все материалы были переданы в Следственный комитет, а пансионат закрыли и опечатали.

Чтобы представить обстановку в пансионате в Щербаково, достаточно прочитать оглашенные в суде по делу Мифтаховой показания эксперта отдела надзора по гигиене и питанию Роспотребнадзора РТ, которая отметила, что проживание в пансионате могло повлечь вред здоровью его обитателей.

«Обстановка в пансионате была удручающей, его жители были заброшены, их кормили самыми дешевыми продуктами. В доме были обнаружены гнилые овощи и замороженное молоко с истекшим сроком годности. Было видно, что жильцы пансионата недоедают, у них было малокалорийное питание. При живых людях находился труп пожилой женщины», – сообщала она следствию.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Канашева полностью доверяла своей племяннице и попросила ее продать квартиру и передать ей деньги»

По версии следствия, завещание, по которому все имущество она оставляет племяннице, Алевтина Канашева написала еще в 2016 году. В период оформления документа у Канашевой из имущества была квартира, собственный жилой дом с земельным участком, доля уставного капитала в ООО «Франт», где она была директором, этому же обществу принадлежали два нежилых помещения общей площадью в 502 квадратных метра и стоимостью около 50 млн рублей.

Об этом завещании в 2018 году стало известно Ирине Белозеровой от ее тети. Стоит отметить, что у Алевтины Канашевой еще есть внучка Александра, которая по закону являлась наследником первой очереди.

«Далее не позднее апреля 2022 года Канашева решила продать свою квартиру, а деньги от сделки использовать по своему усмотрению по причине ухудшающегося здоровья. Канашева полностью доверяла своей племяннице и попросила ее продать квартиру и передать ей деньги. В тот же период времени Алевтина Канашева оформила доверенность на племянницу. Белозерова, получив на руки доверенность, решила похитить имущество тети», – помощник прокурора Приволжского района Радиф Файзрахманов.

В период с июня 2022-го до февраля 2024 года Белозерова обманула и уговорила свою 76-летнюю тетю подписать доверенность и стала владелицей недвижимости на сумму около 97 млн рублей. Когда дело о законности сделок рассматривалось в суде, она предоставила фиктивную справку о том, что ранее ее тетю осмотрел врач и психических расстройств у нее не было выявлено. На время совершения махинаций племянница поместила тетю в частный пансионат в поселке Щербаково, где та в феврале 2024 года умерла.

Потом Белозерова, по версии следствия, начала переоформлять все имущество Алевтины Канашевой на себя и свою мать, имея доверенность.

«В июне 2022 года она обратилась к знакомому риелтору, который помог ей продать квартиру за 6,8 млн рублей. Предварительно она получила 50 тысяч рублей как задаток, все деньги в итоге Белозерова оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению. В августе 2023 года Белозерова поместила тетю в пансионат в Щербаково, до этого Канашева проживала в собственном доме, но ей было тяжело передвигаться из-за болезни ног, а также у нее была деменция», – продолжил гособвинитель.

Следствие уверено, что из-за болезни она не могла полноценно отдавать себе отчет о том, какие документы подписывает и с какой целью.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Используя генеральную доверенность, переоформила 100% доли в уставном капитале ‘’Франта’’ на свою мать»

В августе 2023 года племянница обратилась к знакомой, которая помогла ей найти нотариальную контору, чтобы оформить доверенность от имени Канашевой для распоряжения всем имуществом пенсионерки.

«Тогда она обратилась к Юлии Зайцевой, которая временно исполняла обязанности нотариуса. Она согласилась по просьбе подруги оформить генеральную доверенность и попросила ее предоставить паспорта и прочие документы для процедуры. В конце августа 2023 года была оформлена генеральная доверенность, которая попала в руки Белозеровой. В сентябре этого же года племянница узнала, что у тети есть накопительный счет в банке на сумму не менее 660 тысяч рублей», – дополнил гособвинитель Радиф Файзрахманов.

Используя доверенность, Белозерова пошла в банк и сняла деньги со счета, распорядилась ими по собственному усмотрению. Ближе к концу сентября, по версии следствия, Белозерова решила присвоить дом с земельным участком тети. Для этого она переоформила имущество на свою мать. Стоит отметить, что общая площадь дома – около 280 квадратных метров и стоил он около 13,5 млн рублей. Еще 4 млн стоил земельный участок, на котором он стоял.

«В ноябре 2023 года Ирина Белозерова решила похитить два нежилых помещения в ООО ‘’Франт’’, принадлежащих Канашевой . Сначала на основе фиктивных документов Белозерова стала директором ООО ‘’Франт’’, а потом получила доступ к имуществу общества. Используя генеральную доверенность, она переоформила 100% доли в уставном капитале ‘’Франта’’ на свою мать», – рассказал помощник прокурора Приволжского района.

22 января прошлого года Белозерова в нотариальной конторе заключила с матерью фиктивный договор купли-продажи. Так ее мать стала обладательницей двух помещений стоимостью около 70 млн рублей. Договор, к слову, был удостоверен все той же врио нотариуса Зайцевой.

«Таким образом, с июня 2022 года до февраля 2024 года Белозерова похитила и приобрела права на имущество тети на сумму чуть менее 97 млн рублей», – заключил государственный обвинитель.

Оставшиеся эпизоды делятся на два действия: мелкий коммерческий подкуп связан с врачом-психиатром, который задним числом за 5 тысяч рублей изготовил для нее справку о том, что Алевтина Канашева полностью вменяема и осознает свои действия для заключения сделок. Когда дело о законности сделок с имуществом рассматривалось в суде, Белозерова предоставила фиктивную справку от того же самого врача о том, что ранее ее тетю осмотрел врач и психических расстройств у нее не выявлено. Из-за этого и возникло обвинение в фальсификации доказательств.

«Вину признаю частично по всем эпизодам», – заявила Белозерова после оглашения обвинения.