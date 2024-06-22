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«Я думала, ботулизм - пережиток прошлого»: пациентка РКИБ рассказала о болезни
В Республиканской клинической инфекционной больнице пациентка Александра Хавронина лечится от ботулизма уже неделю. Она рассказала о том, как протекает ее болезнь.
Как и многие заболевшие казанцы она заказала салат в «Самокате». Александра рассказала, что довольно часто они с семьей пользовались этим сервисом, потому что она работающая мама с двумя детьми, все очень любят поесть.
Именно этот салат из-за хорошего состава заказывали часто – никаких проблем не было. Повезло, что дети в этот раз от салата отказались, его сьела женщина вместе с супругом. Мужу Александры повезло больше, он съел его позднее, и на момент попадания в больницу ему было гораздо легче.
«Когда врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз – ботулизм, я очень удивилась и не поверила своим ушам», – отметила она.
Александра была уверена, что эта болезнь – пережиток прошлого. Но когда в РКИБ диагноз подтвердили, женщина была в шоке.
«Спустя сутки после употребления этого продукта появилось легкое головокружение. Через 30 часов началось раздвоение в глазах. На третьи сутки я еще могла читать, сейчас уже не могу. Заболевание протекало очень стремительно: на вторые сутки я почувствовала затруднение при глотании, изменилась речь», – рассказала женщина.
Несмотря на хороший уход в больнице, Александра пока не готова к выписке.
«Дикция еще хромает, и нет четкости зрения», – отметила она.
Александра добавила, что впредь будет аккуратнее с готовой едой, и будет стараться готовить дома.
Напомним, что троих пациентов сегодня выписали из РКИБ, 15 человек остается под наблюдением медиков. «Татар-информ» ранее подробно рассказывал об этом заболевании, его симптомах и причинах возникновения.
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