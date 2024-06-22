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Общество 22 июня 2024 09:11

Троих пациентов, которые ранее были госпитализированы с ботулизмом, выписали из РКИБ

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Из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали первых пациентов, которые были госпитализированы с диагнозом ботулизм. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Троих пациентов выписали с выздоровлением. 15 человек остаются под круглосуточным наблюдением врачей. Наблюдается положительная динамика», – отметили в пресс-службе РКИБ.

Напомним, что по последним данным число обратившихся за медицинской помощью с подозрением на ботулизм достигло 19 человек.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, что такое ботулизм, какие у него симптомы и как от него лечат.

#Здоровье #инфекции #ркиб
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