Троих пациентов, которые ранее были госпитализированы с ботулизмом, выписали из РКИБ

Из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали первых пациентов, которые были госпитализированы с диагнозом ботулизм. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Троих пациентов выписали с выздоровлением. 15 человек остаются под круглосуточным наблюдением врачей. Наблюдается положительная динамика», – отметили в пресс-службе РКИБ.

Напомним, что по последним данным число обратившихся за медицинской помощью с подозрением на ботулизм достигло 19 человек.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, что такое ботулизм, какие у него симптомы и как от него лечат.