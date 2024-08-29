«Я должен защищать Родину»: боец Татарстана трижды отмечен медалями на СВО

Рамис Иванов из Нового Кинера Арского района за проявленные в зоне специальной военной операции мужество и отвагу трижды был награжден медалями. В августе он побывал на малой родине в краткосрочном отпуске. Он оптимист, но немногословен.

«Скоро уже на дорогу. Осталось всего пару дней отпуска. Потом снова отправлюсь в зону специальной военной операции. На передовую. Возможно, когда будет опубликована эта статья, я уже буду там», — сказал он перед отправкой.

Бабушке Халиме ханум будет тяжело снова провожать любимого внука. Родился Рамис в 1998 году. После окончания девятого класса в Новокинерской средней школе поступил в Атнинский сельскохозяйственный техникум. Освоил профессию техника-механика. Работал на стройке, занимался «шабашками». Он главный добытчик в семье.

«Папа с мамой развелись. Папу я не знаю. У мамы тоже другая семья. Она живет в поселке Джалиль Сармановскго района. У меня есть сестренка. Учится в школе. А я сын бабушки. Рос в Новом Кинере с бабушкой по матери», — рассказал о себе Рамис Иванов.

В 2022 году он одним из первых уехал в зону СВО. «Я мужчина, должен защищать Родину. Не волнуйся, я вернусь живым и здоровым», — утешал он бабушку, у которой от слез опухли глаза. А у самого при виде бабушки, провожающей его, на глаза навернулись слезы. Но он быстро взял себя в руки. Мужчина должен быть отважным. Так его воспитала бабушка.

«Я служу командиром орудия артиллерийского дивизиона. Всегда на передовой. Отпуск закончится, и я снова отправлюсь на передовую, — продолжил боец. — Мы там почти все из Арского и Атнинского районов».

Рассказал боец и про гуманитарную помощь. Вся она в полном объеме доходит до бойцов. «Да, гуманитарные грузы доставляют и из Арска, и из Нового Кинера, — ответил он. — Выражаю благодарность волонтерам, руководителям, всем, кто оказывает помощь, жителям района, отдельно жителям Нового Кинера».

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру