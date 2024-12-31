«Я что ли не смогу?»: боец из Новошешминска трижды награжден за подвиги на СВО

20 декабря военнослужащий Алексей из Новошешминска прибыл в третий отпуск. Он находится в зоне СВО уже полтора года, хотя в армии раньше не служил.

Призыв по возрасту был отложен, так как татарстанец не прошел по категории «А». К тому же Алексей в 18 лет стал отцом, а следом в семье появился второй ребенок. Он оставил учебу в Нижнекамском агропромышленном колледже и устроился на работу сначала водителем в ЖКХ, затем прошел курсы водителей скорой помощи и начал трудиться в службе «03» Новошешминской центральной районной больницы.

Еще до мобилизации Алексей следил за новостями о СВО по телевизору, мысли уйти добровольцем посещали постоянно. Когда началась мобилизация, ждал повестки. Решение отправиться служить принял после того, как пообщался с мобилизованными одноклассниками и друзьями, знакомыми контрактниками во время их отпуска.

«Отец и мать сначала отговаривали, потом отступились. Я решил, почему все должны быть там, а я нет. Я что ли не смогу?» — поделился боец.

Алексей признался, что переживал, как все это будет: «Страшно было, ведь уходишь в неизвестность: что, куда, как».

До прибытия в Луганск пять дней проходил обучение в Екатеринбурге, затем столько же в Ростовской области. Алексей попал в войска связи, где 3-4 месяца служил связистом. Группой выезжали на ремонт линий связи, ликвидацию обрывов. Затем татарстанца перевели в службу обеспечения водителем. На «Урале» он подвозил со складов продукты, различные материальные ценности в свою бригаду связи.

Затем боец был переведен на должность начальника контрольно-технического пункта. Он, будучи механиком, осматривал технику связистов перед выездом на передний край. От него зависело, чтобы машины при этом не подводили. В его подчинении было шестеро бойцов-техников, которые дежурили по очереди, обслуживая всю бригаду — это более 1 тыс. человек. Алексей объяснил, что такие КТП по осмотру техники есть в каждом роду войск, чтобы, допустим, танки, самоходки выезжали на задачу в исправном состоянии.

Затем специалиста по технике перевели в управление связи, на базу хранения и ремонта техники в тылу. Сейчас он занимается восстановлением поврежденных автомобилей — бронированных, «УАЗ», скорой помощи и других. Совершает рейсы на позиции связистов, подвозя продукты, запчасти, гуманитарку.

В ближайшем будущем Алексей получит звание прапорщика, документы на присвоение уже отправлены на утверждение. Ему предлагают учиться дальше на офицера, однако Алексей еще не принял окончательное решение. После 6-месячных курсов ему присвоят звание младшего лейтенанта. В любом случае, признался боец, после окончания СВО он пойдет по военной части.

Алексей — человек спокойный и очень ответственный. Связистом быть ему нравится. За полтора года службы стал асом, гордится своим важным для фронта родом войск. Ведь система военной связи — это часть системы управления войсками.

«Мы следуем девизу военных связистов: без связи нет управления, без связи нет Победы, — говорит он. — Но на самом деле, наверное, каждый военный гордится частью, в которой служит».

Гуманитарные грузы из Новошешминского района в прошлом году к ним привозили два раза: передали газовые баллоны и печки. За всем этим и адресными посылками он сам ездил в Луганск. Уже год ничего не заказывал, так как в этом нет нужды. Из продуктов Минобороны всем обеспечивает, если захочется чего-то другого, приобретают в магазине. Горячую еду солдаты готовят сами. В тыловой части есть столовая. Части их бригады разбросаны по всему фронту, но батальон материального обеспечения работает без сбоев, успевая везде.

Боец сообщил, что в месте дислокации их базы беспокоят только ракеты противника: HIMARS, АТАCMS, Storm Shadow.

«Но наша ПВО их быстро отрабатывает: вычисляет и ликвидирует, не пропуская на территорию базы», — говорит Алексей.

Военнослужащий награжден двумя медалями: «За СВО» и «За боевое содружество». Семья и родители Алексея ждут его, всегда на связи. «Сейчас уже успокоились по сравнению с первым временем. Но, само собой, переживают, конечно, как я там. Но в целом обвыклись».

Со связью на базе все в порядке, иной у специалистов она быть не может. С семьями бойцы общаются через спутник, по службе используют тропосферную радиосвязь.

Новый год Алексей будет встречать в Новошешминске с женой Светланой, сыном Кириллом, дочкой Кирой и родителями Еленой Александровной и Евгением Викторовичем. У молодой семьи есть отдельный дом, но Светлана с детьми пока живет в Нижнекамске, нашла там работу, сняла квартиру.

3 января Алексей уезжает обратно в часть. Добирался до Москвы на автобусе, до Казани на самолете. На обратный путь взял билет на поезд.

Вчера бойцу пришло радостное известие. Из военной части сообщили, что по приезде ему вручат третью медаль – «За воинскую доблесть» II степени. Остальные ребята получили свои награды на торжественном построении, а медаль Алексея пока хранится у командира.

Также в канун Нового года пришло известие, что контрактнику Рашиду из села Шахмайкино Новошешминского района вручена боевая награда. Торжественно перед строем командир войсковой части вручил татарстанцу медаль «За отвагу».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.