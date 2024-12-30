«Принял огонь на себя»: бойцу Беку из Татарстана вручена медаль «За отвагу»

В канун Нового года пришло известие, что контрактник Рашид из села Шахмайкино Новошешминского района Татарстана удостоен боевой награды. Перед строем командир войсковой части вручил татарстанцу медаль «За отвагу». Кроме него, различные медали получили еще трое бойцов.

Рашид с позывным Бек с осени 2023 года служит водителем во взводе материального обеспечения мотострелкового батальона.

Двадцатого февраля 2024 года Бек был ранен, после чего девять месяцев лечился в нескольких госпиталях разных городов. Летом он ожидал операции по извлечению осколка из плечевого сустава. В силу своей скромности он не рассказал о подробностях этого случая. Но именно за него Бека вскоре представили к боевой награде.

С передовой необходимо было срочно вывезти восемь раненых. Бек поехал в рейс вместо другого водителя (тот не смог, и попросили Рашида). Он не мог отказаться, людей надо было спасать. Ехать можно было только ночью (днем слишком опасно). В качестве сопровождающего отправился боец Смена.

На обратном пути уже с ранеными грузовик подстерег самый крупный дрон ВСУ «Валькирия» (российские бойцы называют его «Баба Яга»). Бек почувствовал, что дрон их выследил и скоро накроет, нажал на полный газ, крикнул раненым в кузове «Держитесь!» и помчал «Урал» к ближайшей посадке.

Там Бек приказал им быстро высадиться и рассредоточиться. Кто-то был контужен, кто-то ранен в ногу, кто-то в руку, но все быстро выскочили. После этого Бек снова дал на газ и помчался прочь из посадки, тем самым приняв огонь на себя. «Урал» — машина крупная, если бы «Баба Яга» ударила по ней в посадке, то все бы погибли от взрыва.

Ночную дорогу Бек знал как свои пять пальцев, по ней он ездил полгода. Татарстанец стал маневрировать, пытаясь уклониться от дрона. Но «Баба Яга» все-таки сбросила тяжелую мину. Она попала не в центр, а в бок «Урала» со стороны Смены. Напарник получил ранение в голову, Рашид — в область лопатки.

Все остались живы. Бойцов и их спасителей, Рашида и Смену, увезли в госпиталь.

За грамотные действия в условиях опасности, сопряженные с риском для собственной жизни, Бека вскоре представили к боевой награде. Он не знал, как она будет называться. Только перед строем огласили, что это медаль «За отвагу».

Не так давно Бек прошел военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным к службе. Сейчас он находится в резервном батальоне и ожидает отправки в район боевых действий. Специально для вручения медали бойца вызвали в его войсковую часть.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.