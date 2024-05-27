«Я бы за такое убила»: сиделка, зарезавшая лежачую бабушку, выслушала свой приговор

Эльвиру Рахматуллову признали виновной в убийстве заведомо беспомощного лица и краже

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Ваша честь, не жалейте меня, дайте максимальное наказание»

Верховный суд Татарстана поставил точку в деле сиделки Эльвиры Рахматулловой. Женщину признали виновной в убийстве заведомо беспомощного лица и краже. Ей назначили наказание в десять с половиной лет колонии общего режима.

Сама Рахматуллова в своем последнем слове просила судью назначить ей максимально суровое наказание и не жалеть ее.

«Моему преступлению нет оправдания, и я не буду пытаться оправдать себя. Минимального срока наказания тоже не прошу. Я очень раскаиваюсь и, если это поможет искупить мне вину, прошу самый большой возможный срок. Каждый день я думаю о том, что произошло год назад. Я просто хочу, чтобы на душе стало легче. Своими действиями я загнала отца в могилу, оставила мать и малолетнюю дочь», – сказала Эльвира Рахматуллова.

Самым положительным моментом во всей этой ситуации для себя Рахматуллова назвала то, что в заключении она не сможет употреблять наркотики.

«Я наркозависимый человек. Сейчас я рада, что не причиняю вреда другим людям на свободе. Я думаю, что мое место – в тюрьме, я буду работать и дистанционно помогать своей матери. Наверное, если бы убили мою маму, я бы нашла убийцу и убила его, а потом села в тюрьму. Я прошу прощения за то, что сделала», – дополнила Эльвира Рахматуллова.

Суд зачел время нахождения Рахматулловой в СИЗО в срок приговора, поэтому ей осталось отсидеть в тюрьме около девяти лет. Еще в октябре прошлого года Ново-Савиновский суд вынес приговор Эльвире и назначил ей 11 лет лишения свободы. В связи с этим Верховный суд РТ по закону не имел права назначить женщине больше 11 лет лишения свободы.

«Семь раз перерезала горло беспомощной бабушке»

Трагедия в семье Бульхиных произошла в конце мая прошлого года. Анастасия Бульхина вместе со своим мужем на сайте услуг нашли анкету Эльвиры Рахматулловой, которая согласилась присматривать за 83-летней мамой Анастасии на время их отъезда.

После того как супруги вернулись из поездки и отправились к маме, глава семейства не смог попасть в квартиру. Пробраться удалось лишь через окно, он увидел ужасную картину: Рахматуллова спала, рядом с ней были окровавленные ножи, а в соседней комнате он обнаружил тещу с перерезанным горлом. Как покажет в дальнейшем экспертиза, Эльвира находилась под воздействием наркотиков. Семья сразу же вызвала скорую и полицию, а убийцу заперли в квартире на ключ.

«Муж долгое время не мог зайти в квартиру, но слышал за дверью мелодию звонка. Он спустился к охраннику и объяснил ситуацию, тот разрешил взять лестницу и залезть в квартиру через окно. Через какое-то время он вышел через дверь и сказал, что мне лучше не заходить. Он велел вызвать скорую и полицию», – рассказывала Анастасия Бульхина о дне трагедии.

Как оказалось, Рахматуллова семь раз порезала горло пожилой женщине, повредив трахею и яремную вену. Следствие уверено, что Рахматуллова убила пожилую женщину намеренно.

Следствие уверено, что Рахматуллова убила пожилую женщину намеренно Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Из ревности украла деньги, доверенные сожительнице»

Эпизод с кражей никак не связан с убийством, он произошел за год до событий с семьей Бульхиных. Как выяснило следствие, Эльвира была лишена родительских прав из-за алкоголизма и сожительства с женщинами. С одной из своих любовниц она на время уезжала жить в Херсонскую область. Из ревности к этой женщине она и совершила кражу.

«Коллегу своей сожительницы я считала соперницей. Последней каплей стало то, что она позволила ей пользоваться своим банковским счетом. Он у них был один на двоих. Я приревновала ее и перевела ее деньги себе на карту, около 400 тысяч рублей. Подруга, с которой я сожительствовала, непричастна к краже средств. Она была хорошим человеком, пыталась помочь мне вылечиться от наркомании. Недавно она скончалась», – рассказывала Рахматуллова на прошлых заседаниях.

Из Херсонской области Эльвира вернулась на родину, в Татарстан. Стала браться за любую работу с посуточной оплатой, включая сферу общепита. Примерно в это время обострился ее конфликт с матерью и усилилась наркозависимость. Она жила на съемных квартирах по несколько дней и съезжала, деньги бывшей сожительницы на тот момент уже закончились.

Где-то на этом этапе она нашла объявление в интернете о поиске сиделки для больной бабушки. Ее все устроило: посуточная оплата, возможность жить в квартире, питаться – это был отличный вариант. Бабушка ей сразу понравилась. 83-летняя пенсионерка нуждалась в уходе и практически не могла ходить, но была добрым и легким человеком. Любила татарские песни. Это была почти идиллия, пока Эльвира не сорвалась снова.