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«Перерезала горло и уснула рядом»: В Казани сиделку по объявлению судят за убийство
Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани стартовал процесс по делу Эльвиры Рахматулловой. Женщину обвиняют в краже и убийстве беспомощного человека. На заседание сегодня пришла семья погибшей женщины, дочь с мужем и дальние родственники.
Трагедия произошла в конце мая этого года. Анастасия Бульхина вместе со своим мужем всегда оставляли больную деменцией маму с сиделкой, когда отлучались по делам. Она забывала есть, часто падала и могла потеряться, поэтому за ней необходимо было присматривать.
Сиделка, которая обычно просматривала за женщиной, не смогла выйти на работу, и тогда семье пришлось искать замену. Они решили обратиться за помощью к известному сайту услуг, там нашли анкету Эльвиры Рахматулловой и она согласилась посидеть с 83-летней бабушкой.
Как заявила на заседании Бульхина, она почувствовала «неладное» когда Рахматуллова перестала отвечать на звонки. Семья вернулась из поездки и отправилась к бабушке. Долгое время глава семейства не мог попасть в квартиру. Когда ему это удалось, он увидел ужасную картину Рахматуллова спала, рядом с ней были окровавленные ножи, а в соседней комнате он обнаружил тещу с перерезанным горлом. Как покажет в дальнейшем экспертиза, Эльвира находилась под воздействием наркотиков. Семья сразу же вызвала скорую и полицию.
Они до последнего надеялись, что бабушка выживет, но у нее не было шансов. Рахматуллова 7 раз порезала горло пожилой женщине, перерезав трахею и яремную вену.
Собственный источник сообщил «Татар-информу», что согласно экспертизе, Рахматуллова зависима от разных видов наркотиков и на этом фоне у нее есть психические отклонения. Она систематически употребляла наркотические вещества каннабиноиды, психостимуляторы, опиоиды и спиртные напитки.
По версии следствия, Рахматуллова во время убийства находилась под действием наркотиков. Она осознавала что делает и желала смерти бабушке. Вооружившись кухонными ножами, она нанесла Николаевой 8 ударов в область жизненно-важных органов.
«Муж долгое время не мог зайти в квартиру, но слышал за дверью мелодию звонка. Он спустился к охраннику и обьяснил ситуацию, тот разрешил взять лестницу и залезть в квартиру через окно. Через какое-товремя он вышел через дверь и сказал, что мне лучше не заходить. Он велел вызвать скорую и полицию», – рассказала Анастасия Бульхина о дне трагедии.
Супруг Бульхиной подвердил суду, что нашел тещу лежащей в крови, когда смог попасть в квартиру.
«Когда я залез в квартиру то увидел, что Рахматуллова спит, рядом с ней были окровавленные ножи. Я пошел в комнату к теще и увидел ее, лежащую луже крови, я надеялся, что она еще жива и побежал открывать входную дверь. Супруге я сказал вызывать скорую и полицию. Я вышел на лестничную площадку и закрыл дверь на ключ, который до этого находился в замочной скважине с другой стороны. Дверь я запер, чтобы Эльвира не сбежала».
Во время заседания Эльвира Рахматуллова заявила суду, что раскаивается в убийстве и чувствует себя виноватой. Но вот по второму эпизоду, связанному с кражей, вину свою не признает.
Эти два эпизода совершенно не связаны между собой, кража произошла за год до убийства, но рассматриваются они в одном уголовном деле. По версии следствия, Рахматуллова сожительствовала с Аллой Пономарчук, которая на данный момент мертва. Пономарчук попросила свою подругу по фамилии Нуреева открыть банковскую карту для Рахматулловой. Женщина знала Пономарчук около 7 лет и была с ней в хороших отношениях, поэтому подвоха не почувствовала. Она передала Рахматулловой и Пономарчук свою дебетовую карту, на которой были накопления – около 400 тысяч рублей.
В один из дней Пономарчук и Рахматуллова поссорились на почве ревности. Пока Пономарчук отвлеклась на свои дела, Рахматуллова, чтобы ей отомстить, похитила телефон перевела деньги на собственный счет, и никому ничего не сказала. Нуреева обнаружила, что денег нет и обратилась к Пономарчук за разъяснениями. В итоге они вместе отправились в отделение полиции, чтобы написать заявление.
Также в суде стало известно, что в 2007 году Рахматуллова уже была осуждена Алькеевским судом за кражу, тогда женщину приговорили к условному сроку на 2 года. Рахматуллова вдова, у нее осталось три ребенка, один из которых несовершеннолетний.
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