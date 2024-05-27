Верховный суд РТ выслушал последнее слово сиделки, зарезавшей бабушку

Сегодня Верховный суд Татарстана выслушал последнее слово Эльвиры Рахматулловой, обвиняемой в убийстве заведомо беспомощного лица и краже.

«Мое место в тюрьме, прошу прощения за то, что совершила. Я забрала жизнь у невиновной и беззащитной бабушки. Прошу дать мне максимальный срок. Наверное, если бы убили мою маму, я бы нашла убийцу и убила его. Ваша честь, не жалейте меня, я заслуживаю самого сурового наказания», – сказала подсудимая.

Напомним, трагедия произошла в конце мая прошлого года. Анастасия Бульхина вместе со своим мужем всегда оставляли больную деменцией маму с сиделкой, когда отлучались по делам. Она забывала есть, часто падала и могла потеряться, поэтому за ней необходимо было присматривать.

Сиделка, которая обычно просматривала за женщиной, не смогла выйти на работу, и тогда семье пришлось искать замену. Они решили обратиться за помощью к известному сайту услуг, там нашли анкету Эльвиры Рахматулловой, и она согласилась посидеть с 83-летней бабушкой.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как заявила на заседании Бульхина, она почувствовала «неладное», когда Рахматуллова перестала отвечать на звонки. Семья вернулась из поездки и отправилась к бабушке. Долгое время глава семейства не мог попасть в квартиру. Когда ему это удалось, он увидел ужасную картину, Рахматуллова спала, рядом с ней были окровавленные ножи, а в соседней комнате он обнаружил тещу с перерезанным горлом. Как покажет в дальнейшем экспертиза, Эльвира находилась под воздействием наркотиков. Семья сразу же вызвала скорую и полицию.

Они до последнего надеялись, что бабушка выживет, но у нее не было шансов. Рахматуллова 7 раз порезала горло пожилой женщине, перерезав трахею и яремную вену.

Экспертиза установила, что Рахматуллова зависима от разных видов наркотиков и на этом фоне у нее есть психические отклонения. Она систематически употребляла наркотические вещества: каннабиноиды, психостимуляторы, опиоиды и спиртные напитки.

По версии следствия, Рахматуллова во время убийства находилась под действием наркотиков. Она осознавала что делает и желала смерти бабушке. Вооружившись кухонными ножами, она нанесла Николаевой 8 ударов в область жизненно-важных органов.

В октябре прошлого года Ново-Савиновский суд Казани уже выносил приговор Рахматулловой и назначил ей 11 лет колонии. Однако Верховный суд РТ начал рассмотрение заново.

Ранее Рахматуллова не раз говорила суду, что раскаивается в убийстве и чувствует себя виноватой. Но вот по второму эпизоду, связанному с кражей, вину свою не признает.

Эти два эпизода совершенно не связаны между собой, кража произошла за год до убийства, но рассматриваются они в одном уголовном деле.

По версии следствия, Рахматуллова сожительствовала с Аллой Пономарчук, которая на данный момент мертва. Пономарчук попросила свою подругу по фамилии Нуреева открыть банковскую карту для Рахматулловой. Женщина знала Пономарчук около 7 лет и была с ней в хороших отношениях, поэтому подвоха не почувствовала. Она передала Рахматулловой и Пономарчук свою дебетовую карту, на которой были накопления – около 400 тысяч рублей.

В один из дней Пономарчук и Рахматуллова поссорились на почве ревности. Пока Пономарчук отвлеклась на свои дела, Рахматуллова, чтобы ей отомстить, похитила телефон, и перевела деньги на собственный счет, и никому ничего не сказала. Нуреева обнаружила, что денег нет, и обратилась к Пономарчук за разъяснениями. В итоге они вместе отправились в отделение полиции, чтобы написать заявление.

В 2007 году Рахматуллова уже была осуждена Алькеевским судом за кражу, тогда женщину приговорили к условному сроку на 2 года. Рахматуллова вдова, у нее осталось три ребенка, один из которых несовершеннолетний.