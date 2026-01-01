Глава Мамадышского района поздравил труженицу тыла со 100-летием

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

Глава Мамадышского района Вадим Никитин накануне Нового года навестил и поздравил со столетним юбилеем жительницу деревни Зюри Марию Семеновну Петрову – труженицу тыла, мать семерых детей, бабушку восьми внуков и двенадцати правнуков.

Мария Семеновна родилась в 1925 году в деревне Зюри Мамадышского района ТАССР в крестьянской семье. В годы Великой Отечественной войны она с 16 лет работала в колхозе имени Ленина Мамадышского района: трудилась на разных работах, в том числе на лесозаготовках, заготовке кормов, работала извозчиком на лошади – возила дрова, сено, зерно, органические удобрения. Женщины и подростки тогда работали под лозунгом «Все для фронта, все для Победы», обеспечивая фронт продовольствием.

После войны Мария Семеновна продолжила работать в колхозе: с 1943 по 1959 год – колхозницей колхоза имени Ленина, с 1960 по 1975 год – разнорабочей того же хозяйства. С декабря 1975 года находится на заслуженном отдыхе.

Вадим Никитин пообщался с юбиляршей, пожелал ей крепкого здоровья и благополучия. Он отметил, что Мария Семеновна, начавшая трудовой путь в юном возрасте, является примером стойкости, трудолюбия и жизненной силы.

«Такие люди – наша гордость и живая история. На них держится страна», – сказал глава района.

Мария Семеновна Петрова пользуется заслуженным авторитетом у односельчан, проживает в родной деревне Зюри, служит примером материнства и трудолюбия.