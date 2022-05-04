Хвича Кварацхелия чуть не сорвал матч чемпионата Грузии со своим участием

Инцидент случился из-за желания фанатов сфотографироваться с футболистом батумского «Динамо» Хвичей Кварацхелией. Матч против одноклубников из Тбилиси пришлось приостановить, из-за забегов болельщиков на поле во время игры.

В итоге встреча завершилась безголевой ничьей (0:0). Кварацхелия отличился уже тремя голами в шести матчах за «Динамо» из Батуми. Напомним, он сначала приостановил контракт с казанским «Рубином», а затем расторг соглашение и переехал в команду из Грузии.

Отметим, что футболист достиг договоренности о переходе в итальянский клуб «Наполи» по завершению текущего сезона. Об этом заявил президент клуба из Неаполя Аурелио Де Лаурентис.

Грузинский полузащитник начинал сезон 2021/22 в «Рубине». За казанский клуб Хвича провел 19 матчей и отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о причинах и следствиях ухода Кварацхелии из казанского клуба.