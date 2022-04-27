Президент «Наполи» объявил о переходе экс-игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия со следующего сезона станет футболистом «Наполи». Об этом в эфире Radio Kiss Kiss Napoli заявил президент клуба из Неаполя Аурелио Де Лаурентис.

По словам итальянского функционера, контракт с Кварацхелией заключен на пять лет. О подробностях перехода не сообщается.

Грузинский полузащитник начинал сезон 2021/22 в «Рубине». За казанский клуб Хвича провел 19 матчей и отметился 2 голами и 5 результативными передачами. 31 марта приостановил контракт с «Рубином» и перешел в грузинский «Динамо» Батуми.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о причинах и следствиях ухода Кварацхелии из казанского клуба.