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Спорт
21 марта 2022  13:40
Артур Халилуллов

«Матч-ТВ»: Кварацхелия не вернется в «Рубин» из сборной Грузии из-за угроз семье

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Грузинский футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия не вернется в Казань из расположения своей национальной команды. По данным «Матч-ТВ», на семью полузащитника оказывается давление из-за его выступления за российский клуб.

Накануне после разгромного поражения (1:6) «Рубина» в Москве Хвича Кварацхелия уехал в расположение грузинской сборной, в составе которой сыграет в товарищеских матчах против Боснии и Герцеговины (25 марта) и Албании (29 марта).

Ранее футболист признался, что не знает, останется ли в «Рубине».

Напомним, грузинский полузащитник перешел в казанский клуб в 2019 году и за 73 матча в «Рубине» отметился 9 голами и 18 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о разгромном поражении «Рубина» в Москве, в котором рассказала о вероятном уходе Хвичи из казанского клуба.

#Хвича Кварацхелия #Рубин #санкции Запада
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