Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

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Определены меры, необходимые для начала восстановления поврежденного ударами ВСУ Крымского моста. Об этом по итогам заседания профильной правительственной комиссии сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Определили необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста», – написал заместитель главы Правительства в своем канале в МАКСе.

Хуснуллин добавил также, что участники заседания комиссии обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами.

За последние два дня украинские дроны дважды атаковали Крымский мост. Первая атака произошла утром 16 ноября, движение по мосту приостановили более чем на 16 часов. Сегодня ночью была произведена вторая атака, в результате которой было остановлено как автомобильное, так и железнодорожное движение. К данному моменту поезда вновь пошли через мост, о чем отчитался глава Крыма Сергей Аксенов.

Следственный комитет России проинформировал о повреждении конструкций сооружения в результате атак и возбудил уголовное дело по статье о теракте. Марат Хуснуллин доложил о случившемся Президенту РФ Владимиру Путину.

Крымский мост ранее уже становился целью для украинских ударов. Так, 8 октября 2022 года на мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Два автомобильных пролета обрушились, на железнодорожной части сооружения загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. Повторно сооружение было повреждено 17 июля 2023 года в результате атаки двух морских дронов. Тогда погибли два человека.