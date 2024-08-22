Хуснуллин вручил Минниханову Благодарность Президента РФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На торжественном вечере, состоявшемся в Московском международном доме музыки в рамках Дней культуры Татарстана, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин вручил Раису РТ Рустаму Минниханову Благодарность Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис Татарстана отмечен за свой вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М12 «Восток» и за многолетнюю добросовестную работу.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе вечера также состоялось вручение государственных наград РТ наиболее отличившимся общественным деятелям и представителям разных профессий. Они оказались удостоены ордена «Дуслык», ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «100 лет образования ТАССР», Благодарности Раиса РТ и других наград.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».