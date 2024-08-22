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Хуснуллин вручил Минниханову Благодарность Президента РФ
На торжественном вечере, состоявшемся в Московском международном доме музыки в рамках Дней культуры Татарстана, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин вручил Раису РТ Рустаму Минниханову Благодарность Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Раис Татарстана отмечен за свой вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М12 «Восток» и за многолетнюю добросовестную работу.
В ходе вечера также состоялось вручение государственных наград РТ наиболее отличившимся общественным деятелям и представителям разных профессий. Они оказались удостоены ордена «Дуслык», ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «100 лет образования ТАССР», Благодарности Раиса РТ и других наград.
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