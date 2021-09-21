Хуснуллин: В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ

Системе российского ЖКХ нужна перестройка, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он обратил внимание на то, что концепция реформирования жилья в РФ разрабатывается, но требуется решить несколько важных задач. В частности, найти новые подходы к расселению аварийного жилья, передает РИА Новости.

«Нужны новые подходы, ведь из года в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем. Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить», — отметил зампред Правительства.

Также вице-премьер выразил беспокойство о финансовом состоянии организаций ЖКХ.

«К сожалению, сбор денег во многих регионах не стопроцентный, плюс не исполняются полностью инвестиционные программы. То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, объекты вовремя не ремонтируют», — обратил внимание Хуснуллин.

По его словам, в законодательстве РФ до сих пор не урегулированы вопросы управления апартаментами и малоэтажными коттеджными поселками.

До конца года Правительство России планирует определиться с мерами и финансированием, а затем согласовать их со всеми заинтересованными министерствами.

Стратегия должна быть утверждена не позже первого квартала 2022 года, подчеркнул вице-премьер.

Ранее Президент России Владимир Путин анонсировал новую программу расселения аварийного жилья. На реализацию программы Правительству поручено выделить 45 млрд рублей.