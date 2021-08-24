Президент России анонсировал новую программу расселения аварийного жилья

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о запуске новой программы расселения аварийного жилья. Из федерального бюджета будет выделено 45 млрд рублей, передает ТАСС.

«Полностью согласен с предложением на этот счет „Единой России“ — программа, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 млн кв. метров», — сказал глава государства на пленарном заседании второго этапа XX съезда партии.

Как первый шаг нужно выделить из федерального бюджета на эти цели 45 млрд рублей, подчеркнул Путин.

«Прошу „Единую Россию“ поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023-2024 годов», — отметил Президент.

Он напомнил, что сейчас в программе расселения учитываются дома, признанные аварийными на начало 2017 года. Работа идет с опережением — до конца 2021 года девять российских регионов досрочно завершат программу.

Национальный проект «Жилье и городская среда» направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. К 2024 году запланировано расселить 530,9 тыс. человек.