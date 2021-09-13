Путин поручил Кабмину выделить 45 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству выделить 45 млрд рублей на ликвидацию признанного аварийным жилья. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

В документе говорится, что Кабмину нужно предусмотреть «выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года».

Перечень поручений был утвержден по итогам второго этапа 20-го съезда «Единой России», прошедшего 24 августа. Владимир Путин поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения аварийного жилья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан завершит расселение аварийного жилья до конца 2023 года — это на два года раньше, чем было запланировано.