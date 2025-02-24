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Общество 24 февраля 2025 17:43

Хуснуллин: Участок М12 от Казани до Екатеринбурга подготовят к открытию к концу июня

Хуснуллин: Участок М12 от Казани до Екатеринбурга подготовят к открытию к концу июня
Фото: t.me/mkhusnullin

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин оценил, как идут работы по продлению трассы М12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга. Участок предполагается подготовить к открытию уже к концу июня текущего года.

«Сегодня пролетел над трассой от Казани через Башкортостан, Пермский край до границы со Свердловской областью. Могу сказать, что темп работы по продлению М12 до Екатеринбурга неплохой», – написал вице-премьер РФ в Telegram-канале.

Отставание от плана Хуснуллин объяснил в том числе погодными условиями. «В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень. Но к концу июня настроены подготовить трассу к открытию», – заверил он.

Кроме того, состоялось совещание, посвященное состоянию участка Екатеринбург – Тюмень, который станет частью М12. Также участники совещания обсудили «планы по строительству обходов Омска, Тюмени, дороги в сторону Перми, расширение подъездных дорог от Уфы до Дюртюли, чтобы жителям было удобно пользоваться трассой М12».

Ранее, 21 февраля, Марат Хуснуллин проехал по уже открытому участку М12 от Москвы до Казани, в том числе узнав, как обстоят дела с подъездными дорогами. По его оценке, регионы заинтересованы в дополнительных съездах с магистрали, чтобы «развивать там территории».

Вице-премьер РФ провел в пути около 12 часов, но за это время он успел проехать и по трассе М7 «Волга», «более четырех часов провел во Владимирской и Нижегородской областях, останавливался на двух МФЗ на заправку, кофе и перекус». «Считаю это очень хорошим результатом!» – оценил Марат Хуснуллин продолжительность поездки.

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#Трасса м12 #Марат Хуснуллин
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