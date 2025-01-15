Трафик на М12 от Москвы до Казани в новогодние праздники вырос вдвое

Фото: t.me/mkhusnullin/

В новогодние праздники трафик на трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани в среднем увеличился более чем вдвое по сравнению с рабочими днями. Самая высокая среднесуточная интенсивность движения наблюдалась 29 декабря — она превысила 21 тыс. автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«В среднем в рабочие дни интенсивность движения по скоростной автодороге составляет около 10 тыс. автомобилей в сутки», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/mkhusnullin/

Кроме того, с 29 декабря по 8 января трафик на М12 значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, увеличилась средняя протяженность маршрутов и общее число пройденных километров.

В частности, за этот период автомобилисты проехали по магистрали более 822,6 тыс. раз, что на 12% больше, чем год назад. За эти праздники машины проехали около 125 млн км, что на 39% выше показателя предыдущего аналогичного периода. Средняя протяженность маршрута увеличилась на 23% и составила 151 километр.

«Выбор автомобилистов понятен. Скоростные платные дороги существенно сокращают время в пути, а также наиболее комфортны. Удобство на М12 создают многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сейчас на трассе их 24. Кроме того, на дорогах „Автодора“ есть устойчивая мобильная связь, а для непредвиденных ситуаций – служба аварийных комиссаров, работающая в любое время суток», — прокомментировал этот тренд в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: t.me/mkhusnullin/

В декабре 2023 года Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл участок М12 от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. В настоящее время продолжается строительство трассы, в этом году планируется ввести в эксплуатацию участок дороги Дюртюли — Ачит. Он проходит по территориям Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит около 1961 километра.

Сейчас на дороге от Москвы до Казани работает 24 многофункциональные зоны дорожного сервиса, где можно получить все необходимые услуги и отдохнуть. В дальнейшем на этом участке будут работать еще восемь МФЗ. А в этом году отроется первая гостиница на 421-м километре по направлению на Казань в Нижегородской области.