Марат Хуснуллин на машине проедет по трассам М-12 «Восток» и М-7 «Волга»

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин проедет по федеральным трассам М-12 «Восток» и М-7 «Волга». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Первую остановку сделал на МФЗ на М-12 во Владимирской области. Здесь построен целый комплекс, где созданы все условия для качественного сервиса, отдыха, есть стоянка большегрузных машин и даже место для выгула домашних животных. Считаю, что такого уровня МФЗ должны быть на всех трассах», – написал вице-премьер.

Хуснуллин также напомнил, что движение по М-12 от Москвы до Казани чуть больше года назад открыл Президент России Владимир Путин.

«Очень хорошая дорога. Ее популярность говорит сама за себя: за это время автомобилисты успели проехать по ней более 30 миллионов раз», – подытожил он.

Видео: телеграм-канал Марата Хуснуллина