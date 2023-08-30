Хуснуллин: Своими достижениями Татарстан обязан талантливым и гостеприимным жителям

Татарстан динамично развивается и уверенно продвигается по пути преобразований, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он поздравил жителей с Днем Республики, отметив, что именно благодаря их усилиям удается достичь больших результатов.

В Татарстане строится жилье, прокладываются дороги, развивается транспортная и социальная инфраструктура, растут инвестиции и реализуются новые проекты, отметил Хуснуллин.

«Этими достижениями Татарстан обязан своим талантливым и гостеприимным жителям, которые чтут ценности патриотизма и трудолюбия, уважают традиции многонациональной России и родной Республики, – написал он в своем телеграм-канале. – Желаю процветания Татарстану, успехов и крепкого здоровья всем жителям республики! С праздником! Бәйрәм белән!».

Напомним, что сегодня с утра татарстанцев с праздником также поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что Татарстан – один из опорных субъектов Российской Федерации, лидер по ряду макроэкономических показателей, инвестиционной привлекательности и качеству жизни, поблагодарив за это жителей.

С программой праздничных мероприятий, запланированных на сегодня, можно ознакомиться в материале: Клава Кока, кипящий казан на «Чаше» и салют: как в Татарстане отметят День республики.