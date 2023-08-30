Минниханов: Любовь к Родине является основой нашей стабильности и единения

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Республики Татарстан.

«Уважаемые татарстанцы!

От всей души поздравляю вас с Днем Республики!

Этот всенародный праздник объединяет нас в любви к родной земле, олицетворяет успехи татарстанцев, вдохновляет на благородные дела и является ярким проявлением консолидации граждан.

Сегодня Татарстан – один из опорных субъектов Российской Федерации, лидер по ряду макроэкономических показателей, инвестиционной привлекательности и качеству жизни. Наши предприятия наращивают объемы производства, реализуются крупные проекты в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях, развиваются высокие технологии и ИТ-сфера. Все это было бы невозможно без поддержки Президента Российской Федерации В.В. Путина, Правительства Российской Федерации, трудолюбия жителей республики.

Мы продолжим создавать условия для развития науки и образования, медицины и социальной сферы, искусства, спорта и молодежной политики. Отдельное внимание уделяется обучению и воспитанию подрастающего поколения. Важность этой работы подчеркивает объявленный в России Год педагога и наставника.

Этнокультурное и языковое многообразие, знаковые исторические объекты, красота татарстанской земли привлекают к нам людей из разных стран и регионов. Уверен, что встреча глав государств БРИКС в Казани, международные турниры «Игры БРИКС» и «Игры будущего», которые состоятся в 2024 году, так же позволят продемонстрировать потенциал и гостеприимство республики.

Укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, межнационального и межрелигиозного согласия способствует Год национальных культур и традиций в Татарстане. Именно уважительное отношение друг к другу, поддержка диалога между представителями различных народов и конфессий, любовь к Родине являются основой нашей стабильности и единения.

Сегодня в ходе специальной военной операции татарстанские военнослужащие проявляют мужество и отвагу, стойко сражаются за будущее страны и безопасность граждан. Мы гордимся нашими защитниками – достойными наследниками поколения героев Великой Отечественной войны. Верим в Победу!

Дорогие татарстанцы!

Вместе мы продолжаем работать на благо Отечества и процветание республики, и в этом деле ценен вклад каждого жителя!

От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго!

С праздником! С Днем Республики Татарстан!» – говорится в обращении.