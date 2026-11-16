Движение по Крымскому мосту приостановлено после удара ВСУ, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал Аксенов в соцсетях.

Информацию о паромном сообщении можно уточнить в Министерстве транспорта Республики Крым, добавил глава региона.