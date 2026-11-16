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Происшествия 16 ноября 2026 09:31

Движение по Крымскому мосту приостановлено после удара ВСУ

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Движение по Крымскому мосту приостановлено после удара ВСУ, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал Аксенов в соцсетях.

Информацию о паромном сообщении можно уточнить в Министерстве транспорта Республики Крым, добавил глава региона.

#крымский мост #всу
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