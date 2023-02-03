Хуснуллин: С опытом Татарстана проведем KazanForum на высоком организационном уровне

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет проведен на высоком организационном уровне. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«У нас 15 так называемых блоков программы, которые мы планируем обсудить на этом мероприятии. Я убежден, что с учетом опыта Татарстана по проведению таких мероприятий мы проведем его на высоком организационном уровне. И, самое главное, мы должны достичь конкретных практических результатов», — отметил вице-премьер.

По поручению Президента России Владимира Путина был организован оргкомитет KazanSummit, напомнил он. «То есть это уровень мероприятия, это взаимоотношения России со странами, где исповедуется ислам. Значит, поднято на новый уровень. На базе KazanSummit, который много лет проводил Татарстан, набран хороший опыт — в прошлом году было 60 стран-участников. Мы действительно на базе этого мероприятия сейчас делаем такой российский крупный форум», — подчеркнул Хуснуллин.

Он также рассказал, что на заседании оргкомитета обсуждались вопросы транспорта и логистики, подходы к реализации халяльной продукции. «Трассы М5, М7 и М12 работают как международный коридор на Восток. Но у нас есть не менее важная задача — коридор на Казахстан, Туркменистан, Иран, Индию. Мы хотим на KazanSummit подписать соглашение с коллегами из этих стран о синхронизации планов железнодорожного и автомобильного строительства», — заметил зампредседателя Правительства РФ.

Он добавил, что для России важен экспорт сельхозпродукции, а экспорт халяльной продукции — это «новое большое направление, которое интересно как для России, так и для стран — участниц саммита».

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, о чем сообщал «Татар-информ».