«России становятся ближе исламские страны»: каким видят KazanForum Хуснуллин и Минниханов

Оргкомитет KazanForum во главе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным одобрил концепцию деловой программы саммита – в нее уже вошло почти 130 сессий. Как частное мероприятие переросло в событие федерального масштаба и встало в один ряд с Петербургским и Восточным экономическими форумами – в материале «Татар-информа».

В Москве накануне прошло первое заседание оргкомитета по подготовке Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Фото: president.tatarstan.ru

«Мы видим поддержку со стороны исламских государств, их глубокое понимание нашей позиции»

Первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» прошло накануне в Москве под председательством куратора проекта – вице-премьера России Марата Хуснуллина с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. Начиная с этого года форум будет проводиться на федеральном уровне.

«Сегодня усиление многосторонних отношений играет ключевую роль в вопросах социально-экономического развития нашей страны. Россия продолжает наращивать диалог с мусульманскими странами, укреплять наши экономические и дружеские связи. Можно с уверенностью говорить, что эти связи открывают новые перспективы. Мы видим поддержку со стороны исламских государств, их глубокое понимание нашей позиции и открытость к конструктивному взаимодействию», – заявил Марат Хуснуллин.

Он отметил, что KazanForum по праву считается уникальной и востребованной площадкой, призван сберечь и укрепить фундамент российско-исламского диалога. «База для качественного роста уже создана: за последние три года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился на 26,6%», – сказал он.

Марат Хуснуллин отметил, что KazanForum призван сберечь и укрепить фундамент российско-исламского диалога Фото: president.tatarstan.ru

Вице-премьер подчеркнул, что Татарстан стал флагманом в сотрудничестве России со странами исламского мира, а форум играет важную роль в развитии существующих и установлению новых партнерских отношений.

По его мнению, деловая программа форума должна способствовать развитию конструктивного диалога для достижения основных целей мероприятия – развития экономических, торговых, социально-культурных связей с исламскими государствами.

«Благодаря Рустаму Нургалиевичу и его команде Казань отлично зарекомендовала себя в роли организатора форума. Уверен, и в этом году, сможем провести форум на высоком уровне уже в новом статусе!» – прокомментировал в телеграм-канале итоги заседания Марат Хуснуллин.

Рустам Минниханов: «Мы рассматриваем KazanForum как важную составляющую большой работы, которую проводит группа стратегического видения “Россия – Исламский мир”» Фото: president.tatarstan.ru

KazanForum – главная площадка экономического взаимодействия с исламским миром

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета отметил, что развитие сотрудничества России с исламским миром – один из приоритетов, определенных руководством страны.

«Главной площадкой экономического взаимодействия сегодня является KazanForum. Мы рассматриваем его как важную составляющую большой работы, которую проводит Группа стратегического видения “Россия – Исламский мир”, возглавляемая мной по поручению Президента страны. Нами ведется серьезная работа по созданию деловой программы предстоящего форума. Убежден, совместными усилиями предстоящий KazanForum будет организован на высоком уровне», – подчеркнул руководитель республики.

Советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета KazanForum Антон Кобяков сообщил, что Глава государства особо подчеркивает важность развития многопланового сотрудничества со странами исламского мира.

Антон Кобяков подчеркнул, что развитие многопланового сотрудничества со странами исламского мира является одним из приоритетов внешней политики России Фото: president.tatarstan.ru

«Это закреплено в концепции нашей внешней политики как один из ее приоритетов. На этом фоне акцент на консолидацию представителей мусульманских стран для обсуждения перспектив экономического сотрудничества наряду с этнокультурной и религиозной составляющей в рамках форума в Казани требует тщательной сутевой проработки, сбалансированного и взвешенного формирования идейных основ мероприятия федерального масштаба», – отметил он.

В деловой повестке форума – 127 сессий по 15 направлениям

В этом году форум пройдет 18-19 мая. Его тема – «Экономическое партнерство в современных реалиях».

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила «Татар-информу», что в отличие от проводившегося до этого в Казани мероприятия KazanSummit форум станет еще масштабнее.

В этом году форум пройдет 18-19 мая Фото: president.tatarstan.ru

«Это и выше уровень гостей, и увеличение количества документов, подписанных на площадке. По количеству участников так же ожидаем увеличение», – отметила глава агентства.

По ее словам, на заседании оргкомитета в Москве был утвержден план мероприятий, рассмотрен и взят за основу проект деловой программы. Также обсудили вопрос вовлечения всевозможных федеральных инструментов для продвижения мероприятия и организации масштабной пригласительной кампании.

«В текущей версии деловой программы 127 сессий по 15 трекам. Организация каждой сессии – это большая межведомственная работа с федеральным центром и коллегами из исламских стран по целеполаганию, утверждению сценарных планов, выбору и утверждению спикеров, подготовке модераторов, техническому оснащению площадок и утверждению официальных языков перевода, работа по подготовке документов к подписанию, резолюций и решений», – добавила Талия Минуллина.

От собрания друзей до республиканского форума

KazanForum – это реинкарнация проводившегося с 2009 года экономического форума KazanSummit. Саммит был детищем местного бизнесмена в сфере исламских финансов Линара Якупова. Предприниматель собрал в Казани представителей 12 стран и 200 участников, каждый из которых, как он признавался, был или его личным другом, или партнером.

Экономический форум KazanSummit, проводившийся с 2009 года, был детищем Линара Якупова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Частный форум, еще до того, как он стал официальным, поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов, будучи еще премьер-министром республики. Годом позже он получил покровительство Правительства Татарстана.

Якупов вскоре занял госдолжность, дорос до руководителя Агентства инвестиционного развития РТ. Рос и саммит, основной тематикой которого оставались исламские финансы, увеличивалось число участников. Вместе с тем глава агентства сокрушался, что за все время саммит обходили вниманием федеральные министры, предпочитая Петербургский экономический форум.

Уже покинув АИР в 2014 году, Якупов продолжал еще год заниматься организацией форума и способствовал организации приезда президента Исламского банка развития Ахмеда Мохаммеда Али Аль Мадани, руководителя главной финансовой структуры Организации исламского сотрудничества, и даже его встречи с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Якупов мечтал сделать Татарстан пилотной площадкой для отработки исламского банкинга в России, но его карьера на госслужбе закатилась, а идея увязла в согласованиях с Банком России.

Из KazanSummit в KazanForum

Второе дыхание форуму придала новый руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. К тому же федеральные власти стали обращать большее внимание на взаимодействие с мусульманскими странами после того, как Запад начал вводить санкции в отношении России в 2014 году.

Второе дыхание казанскому саммиту придала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новый руководитель АИР придала масштабность форуму, на него приезжали и министры России, и высокопоставленные руководители восточных стран. Она отмечала в интервью «Татар-информу», что KazanSummit стал самым большим международным ежегодным мероприятием в Татарстане. Минуллина заявляла, что при этом важно «качество, а не количество» участников. «Пусть будет 5-10 тыс. участников, но это будут люди, которые принимают решения, которые что-то решают в инвестиционной сфере, хорошо разбираются в исламском финансировании, высокие гости мирового уровня», – декларировала руководитель агентства.

В прошлом году саммитом уже инкрустировали событие федерального масштаба – празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Участниками различных мероприятий и конференций, проводимых в рамках саммита, стали почти 6,5 тыс. человек из 64 стран мира и 59 регионов России. В Казани впервые прошел World Halal Day (WHD) – Всемирный День Халяль.

В прошлом году саммитом инкрустировали событие федерального масштаба – празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году саммит поднялся на высшую ступень в стране – федеральную. Указом Президента России Владимира Путина он получил новое наименование – KazanForum. По решению Главы государства он будет проходить каждый год.

С ростом статуса саммита образовалась триада экономических форумов в России. В одном ряду с KazanForum – Петербургский экономический форум, который пройдёт с 14 по 17 июня ,и Восточный экономический форум (5-8 сентября).

«Исламский мир – это значимое направление для развития нашей страны»

То, что России сегодня становятся ближе исламские страны, отмечал Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Международном банковском форуме в Казани.

Чтобы привлекать капитал не на Западе, а на Востоке, в России форсировали развитие исламского банкинга. Тему обсуждали на уровне ЦБ с 2015 года, но только в прошлом году на фоне новых санкций придали ей ускорение – в Госдуму поступил законопроект о развитии партнерских финансов. Исламский банкинг, по словам того же Аксакова, откроет канал для партнеров из мусульманских стран, по которму они смогут финансировать проекты в России.

В этом году саммит поднялся на федеральную ступень и указом Президента России получил новое наименование – KazanForum Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я считаю форум важным и своевременным. Исламский мир – это значимое направление для развития нашей страны, которое даст новые возможности для расширения бизнеса, будет содействовать привлечению зарубежных инвестиций из стран – членов Организации исламского сотрудничества», – сообщил «Татар-информу» председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

По его словам, в Татарстане уже сделано немало для этого: недавно в Казани с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова открылся первый российский офис федерального банка, работающего по стандартам партнерского финансирования.

Он напомнил, что в соответствии с законопроектом о партнерских финансах, который рассматривается в Госдуме, Татарстан станет пилотной площадкой для апробации инструментов исламского банкинга.

Максим Топилин напомнил, что Татарстан станет пилотной площадкой для апробации инструментов исламского банкинга Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас в Госдуму, в том числе и с учетом пожеланий Правительства Татарстана, активно работаем над этим документом, который, уверен, даст новый стимул для развития отношений России и исламского мира. Тем более исламский банкинг не абсолютно новое для России направление. На протяжении последнего десятилетия в ряде субъектов накоплен успешный опыт реализации отдельных проектов, основанных на моделях партнерского финансирования. В целом, саму работу с исламским миром считаю необходимой для развития и процветания всех сторон этого взаимодействия», – отметил Топилин.