Хуснуллин: С начала 2024-го в России ввели 53,4 млн кв. м жилья

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил хорошую динамику темпов ввода жилья в стране по итогам I полугодия 2024-го.

«Ввели 53,4 млн кв. м жилья - это на 2,5% больше, чем прошлом году, ввод ИЖС вырос почти на четверть», - написал он в своем телеграм-канале, попросив также регионы подтянуть ввод многоквартирного жилья.

Еще Хуснуллин отметил высокие темпы по дорожному строительству. По его словам за январь-июнь текущего года в стране уложили свыше 47 млн. кв.м, что на 14% больше к прошлому году.

Также, по словам спикера, на заседании штаба по региональному развитию было одобрено несколько проектов КРТ в двух регионах.

Например, в Смоленске хотят развить территорию площадью 19,8 га с градпотенциалом порядка 156 тыс. «квадратов». Расселят 37 аварийных и ветхих домов, построят 132 тыс. жилых кв. м, а также детсад на 203 места и школу на 318 мест, спортивные и коммерческие объекты, места отдыха.

Также в Рязани нашли территорию площадью порядка 28,5 га с градпотенциалом порядка 577 тыс. кв. м. Там расселят 181 аварийный и ветхий дом, построят две школы, два детских сада, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 2020-го вовлекли в строительство более 280 земельных участков. Также татарстанцам рассказали, когда планируют завершить строительство обхода Сокуров.