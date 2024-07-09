Завершить строительство обхода Сокуров в Татарстане планируют в 2026 году

В Татарстане завершить реконструкцию участка 20–43 км трассы Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры планируют на год раньше. Об этом сообщил журналистам на объекте главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Константин Тишков.

«К работам приступили в конце прошлого года. По условиям госконтракта сроки завершения – 2027 год. При этом сейчас идем с опережением графика. Поэтому в планах – завершить работы на объекте в 2026 году», – рассказал спикер.

По словам Тишкова, после проведения всех работ дорожное движение на участке будет более безопасным и комфортным. «Будет реконструировано 18 км существующей дороги Казань – Оренбург и построена новая дорога протяженностью 6 км – обход села Сокуры», – уточнил он.

На 21 км трассы рабочие разобрали существующий путепровод через суходол и приступили к строительству нового. Чтобы работы не препятствовали движению, на участке построили объездную дорогу.

«Провели демонтажные работы и начали устройство свай. В этом году планируем завершить строительство путепровода. Временную объездную дорогу уберем и обеспечим прямое движение. Сложностей нет. Все идет по плану», – отметил главный инженер.

Самый большой объем работ выполнен на участке, где строится четырехпролетный путепровод в составе транспортной развязки на 24 км автодороги. Сооружение обеспечит выход с основного хода дороги на обход села Сокуры. Строители забили все 166 свай, которые будут служить основанием для пяти опор моста. Все опоры возведут к октябрю этого года.

Кроме того, идет строительство пятипролетного железобетонного моста через Мешу протяженностью 174,5 метра. Уже установлено 20 свай из 32 предусмотренных проектом.

Во время реконструкции также будет построено шесть надземных пешеходных переходов. Сейчас строится переход возле села Большие Кабаны. К возведению остальных приступят к концу этого года.

Транспортные развязки появятся на 24, 27, 29 и 41 км автодороги Казань – Оренбург. Возле населенного пункта Тургай построят два разворотных съезда в разных уровнях.

Тишков подчеркнул, что на объекте круглосуточно работают 238 человек, задействовано 94 единицы техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на обходе села Сокуры в Татарстане дорожники приступили к укладке асфальта.