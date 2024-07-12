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В Татарстане с 2020-го вовлекли в строительство более 280 земельных участков
За время действия проекта «Земля для стройки» в Татарстане выявлено 2 777 земельных участков общей площадью около 3 тыс. гектаров. Сейчас в «Банке земли» республики есть информация о 2 496 свободных участков земли, предназначенных для возведения индивидуальных жилых и многоквартирных домов, сообщает Росреестр Татарстана.
«Интерес к сервису «Земля для стройки», который реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», заметно подрос: количество вовлеченных в оборот земельных участков увеличилось с 53 (на апрель текущего года) - до 281 – на июль. То есть мы видим, что заинтересованные лица и инвесторы стали намного активнее пользоваться возможностями сервиса. При этом наибольшим спросом пользуются земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов: из 281 вовлеченных в оборот участков 274 предназначены именно для этих целей», — сообщил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.
В топ-5 районов по количеству и общей площади выявленных участков вошли Высокогорский, Верхнеуслонский, Чистопольский, Актанышский и Апастовский.
«Цифровой сервис выступает в роли помощника гражданам, инвесторам и застройщикам. Новая система позволит наиболее эффективно управлять землей и недвижимостью, наращивать объемы строительства и инвестиций. Все эти факторы способствуют созданию комфортной городской среды для проживания людей и повышению инвестиционной привлекательности региона», — отметил замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по РТ Ильнур Хисматуллин.
Напомним, для поиска земельных участков нужно зайти на сайт Публичной кадастровой карты Росреестра, затем выбрать в меню «Земля для стройки» и ввести в поисковую строку следующую комбинацию знаков: 16:*, где 16 – код региона, далее начать поиск. Система отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки, а также общедоступные сведения о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категорию земель. Для создания обращения необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту.
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