Хуснуллин показал как выглядит с высоты строительство трассы М12 «Москва – Казань»

Строительство трассы М12 Москва — Казань ведется круглосуточно «и очень динамично», отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, на максимальный уровень вышли работы по строительству мостового перехода через реку Оку рядом с Муромом.

«Мостовики с опережением завершили продольную надвижку на правом берегу реки. Всего за три месяца им удалось собрать 1184 тонны металлоконструкций. Протяженность пути между опорами составила 235 метров», — сообщил Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Сейчас в возведении моста задействовано 1100 человек и более 100 единиц техники. «Ребята очень профессиональные. Уверен, что все будет выполнено в срок», — отметил он.

Напомним, ранее он предложил продлить автомагистраль М12 до Монголии, Китая и Северной Кореи. На прошлой неделе Президент России Владимир Путин дал старт движению по первому участку трассы М12 «Москва — Казань» в Подмосковье.

По инициативе Путина трассу М12 предполагается продлить до Екатеринбурга. Она станет частью проекта «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, а в перспективе – продлит транспортный коридор через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу с выходом на Монголию и Китай.