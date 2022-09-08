Путин дал старт движению по участкам трасс М12 и М5

Сегодня Президент РФ Владимир Путин открыл движение по участкам автомагистралей М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и М5 Уфа — Челябинск, а также по кольцевой дороге вокруг Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> на территории Московской области [мы] вводим в строй первый участок строящейся автомагистрали М12 Москва — Казань и тем самым, по сути, даем старт работе этой значимой трассы», — заметил глава государства, обращаясь к участникам церемонии по видеосвязи.

Относительно М5 Путин сказал, что реконструкция части трассы «улучшит транспортное сообщение между крупнейшими городами Урала — Челябинском и Екатеринбургом», а о кольцевой дороге вокруг Екатеринбурга — что ее завершение не только повысит скорость и безопасность дорожного движения, но и изменит в лучшую сторону экологическую ситуацию.

Первый участок трассы М12 соединяет ЦКАД и Московское большое кольцо, его протяженность равняется 23 километрам. На 40-километровом отрезке трассы М6 дорога расширена до четырех полос. А третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой дороги замыкает движение вокруг столицы Свердловской области.

При этом на трассе М12 можно будет воспользоваться система постоплаты free flow («Свободный поток»). Оплата за проезд спишется с лицевого счета транспондера, отмечает ТАСС.

«Проведенная работа — это еще один важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны», — оценил Президент России промежуточные достижения в дорожном строительстве.

Он также напомнил, что до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва — Казань — Екатеринбург. И добавил, что в результате с учетом уже действующей автодороги «Нева» время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза — с 31 до 17,5 часа.

Кроме того, Путин напомнил о поручении по строительству логистических хабов, которые нужны для эффективной работы транспортных коридоров, и о необходимости создавать придорожную инфраструктуру.