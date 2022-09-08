Хуснуллин предложил продлить М12 до Владивостока

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время доклада Президенту России Владимиру Путину предложил продлить автомагистраль М12 до Владивостока, увязав ее развитие с железными дорогами и морскими портами на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: kremlin.ru

«После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока», — поделился своим видением оптимальных перспектив заместитель главы Правительства.

При этом Хуснуллин обратил внимание на необходимость связать эти дороги с логистическими центрами, морскими портами и другими видами транспорта. «Кроме того, предлагаем увязать обязательно дорожную сеть с развитием железной дороги и погранпереходами», — уточнил он.

Помимо этого, отмечает пресс-служба Правительства, вице-премьер заметил, что работы на запущенном сегодня первом участке дороги М12 были выполнены с опережением на год. До конца текущего года предполагается открыть еще один участок трассы протяженностью 106 километров до города Владимира.

Начаты и работы по маршрутам Казань — Екатеринбург и Екатеринбург — Тюмень. Все они будут завершены до конца 2024 года. Трассы позволят разгрузить трафик мегаполисов, подчеркнул Хуснуллин.

«Хочу отметить, что очень вырос профессионализм наших заказчиков, проектировщиков и подрядчиков. Мы никогда за такие сроки раньше не строили», — отдельно остановился вице-премьер на улучшениях в подведомственной ему строительной отрасли.

Фото: kremlin.ru

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин открыл движение по участкам автомагистралей М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и М5 Уфа — Челябинск, а также по кольцевой дороге вокруг Екатеринбурга.

От Казани трассу М12 по инициативе Президента России предполагается продлить до Екатеринбурга. Она станет частью проекта «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. Затем запланировано продление транспортного коридора через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу с выходом на Монголию и Китай.