Хуснуллин рассказал, как проверяют на прочность мосты на трассе М12

Фото: телеграм-канал вице-премьера Марата Хуснуллина.

Вместе с завершением надвижки самого длинного на платной федеральной дороге М12 «Восток» моста через Волгу начались испытания уже готовых сооружений. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в своем телеграм-канале.

На участке Москва – Арзамас всего четыре подобных сооружения. Первым тест на прочность прошел мост через Киржач.

«Отлично выдержал 8 автосамосвалов полной массой 30 тонн каждый. Испытали и груженным самосвалом, который ездил с разной скоростью через препятствия – все показатели соответствуют нормам», – отметил вице-премьер.

Он отметил, что будут проводиться испытания и остальных трех конструкций, а в сентябре по ним проедут уже первые автомобили.

8 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии, посвященной завершению надвижки пролетного строения, а также показал фото нового моста на трассе М12. О том, когда откроют самый длинный мост на новой автомагистрали, читайте в материале «Татар-информа».