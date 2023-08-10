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Хуснуллин рассказал, как проверяют на прочность мосты на трассе М12
Вместе с завершением надвижки самого длинного на платной федеральной дороге М12 «Восток» моста через Волгу начались испытания уже готовых сооружений. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в своем телеграм-канале.
На участке Москва – Арзамас всего четыре подобных сооружения. Первым тест на прочность прошел мост через Киржач.
«Отлично выдержал 8 автосамосвалов полной массой 30 тонн каждый. Испытали и груженным самосвалом, который ездил с разной скоростью через препятствия – все показатели соответствуют нормам», – отметил вице-премьер.
Он отметил, что будут проводиться испытания и остальных трех конструкций, а в сентябре по ним проедут уже первые автомобили.
8 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии, посвященной завершению надвижки пролетного строения, а также показал фото нового моста на трассе М12. О том, когда откроют самый длинный мост на новой автомагистрали, читайте в материале «Татар-информа».
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