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«Волгу преодолели!»: Минниханов показал фото нового моста на трассе М12
В Татарстане завершена стыковка моста на трассе М12. 45 тыс. тонн металла, объединившие два района Татарстана — Верхнеуслонский и Лашевский, показал в своем телеграм-канале Раис республики Рустам Минниханов.
«Мечты сбываются! Это самый масштабный проект в дорожном строительстве республики. Волгу преодолели — идем дальше, что бы к концу года запустить движение по М12 из Москвы до Казани!» — подписал он фотографии.
Работы, как ранее сообщал «Татар-информ», удалось завершить раньше срока. Движение по новому объекту планируют запустить в декабре этого года.
Напомним, запуск трассы М12 запланирован на декабрь 2023 года, благодаря этому время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится до 6,5 часа. Задачу завершить работу над объектом раньше срока поручил Президент России Владимир Путин.
Трасса возводится по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
Фото: телеграм-канал Раиса РТ
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