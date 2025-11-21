news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 21 ноября 2025 23:36

Хуснуллин предупредил о тревожной ситуации с ипотекой

Читайте нас в
Телеграм
Хуснуллин предупредил о тревожной ситуации с ипотекой
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ситуация с выдачей рыночной ипотеки в России вызывает тревогу. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки», – констатировал заместитель Премьер-министра РФ (цитата по РИА Новости).

По словам Хуснуллина, для решения возникшей проблемы Правительство страны масштабировало меры государственной поддержки. Льготные ипотечные программы субсидируются на 1,9 трлн рублей, что составляет чуть больше 10% от инвестиций граждан.

Вице-премьер уточнил, что меры господдержки направлены на сохранение темпов строительства и оказание поддержки регионам.

Ранее Хуснуллин спрогнозировал оживление ипотеки при ставке в 5%.

читайте также
Хуснуллин спрогнозировал оживление ипотеки при ставке в 5%
Нагуманов предложил распространить субсидию многодетным семьям на исламскую ипотеку
Нагуманов предложил распространить субсидию многодетным семьям на исламскую ипотеку
#Ипотека #Марат Хуснуллин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025
Алексей Песошин: Налоговая служба Татарстана постоянно совершенствуется

Алексей Песошин: Налоговая служба Татарстана постоянно совершенствуется

21 ноября 2025