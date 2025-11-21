Хуснуллин предупредил о тревожной ситуации с ипотекой

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ситуация с выдачей рыночной ипотеки в России вызывает тревогу. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки», – констатировал заместитель Премьер-министра РФ (цитата по РИА Новости).

По словам Хуснуллина, для решения возникшей проблемы Правительство страны масштабировало меры государственной поддержки. Льготные ипотечные программы субсидируются на 1,9 трлн рублей, что составляет чуть больше 10% от инвестиций граждан.

Вице-премьер уточнил, что меры господдержки направлены на сохранение темпов строительства и оказание поддержки регионам.

Ранее Хуснуллин спрогнозировал оживление ипотеки при ставке в 5%.