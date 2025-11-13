news_header_top
Общество 13 ноября 2025 14:31

Хуснуллин спрогнозировал оживление ипотеки при ставке в 5%

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России ипотека станет массовой при ставке в 5-6%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова зампреда на полях бизнес-форума Россия – Оман.

По словам Хуснуллина, даже при нынешней ставке в 16,5% наблюдается определенная динамика на рынке. Тем не менее при ставках ниже 10% ипотечная система начнет оживать.

Кроме того, зампред отметил появление рыночной ипотеки, однако ее доля – 18% – слишком мала. «Без рынка ипотеке, конечно, развиваться тяжело», – сказал Хуснуллин.

