Хуснуллин предупредил, что с риском банкротства могут столкнуться более 30% застройщиков

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас в России примерно у 20% застройщиков существует риск банкротства, но через полгода число таких девелоперов может превысить 30%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

По словам заместителя Председателя Правительства страны, срок ввода 19% проектов уже перенесен. Именно такой процент застройщиков оказался в зоне риска, но это не значит, что они обязательно обанкротятся, уточнил он.

Однако, констатировал Хуснуллин, если ситуация с высокой ключевой ставкой сохранится еще полгода, не будет притока денег в отрасль, граждане перестанут вкладываться в недвижимость и не будет поддержки ипотеки, то количество таких девелоперов вырастет до уровня более чем в 30%.

«Мы этого очень сильно опасаемся. Каждого застройщика мы с губернаторами сейчас мониторим: у кого объективно сроки сдвинулись, у кого – субъективная причина. Кто-то, к примеру, не может сети подключить, и мы просим губернатора заняться этим в ручном режиме», – подчеркнул вице-премьер РФ.

