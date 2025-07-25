Хуснуллин: Татарстан стал лидером по вводу жилья за счет инфраструктурных кредитов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан стал лидером среди российских регионов по объему введённого жилья за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, подводя итоги реализации программы ИБК и СКК. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

«Наибольший объём жилья благодаря инфраструктурным проектам за счёт бюджетных кредитов введён в эксплуатацию в Республике Татарстан – 4,4 млн кв. м, Санкт-Петербурге – 3,3 млн кв. м, Московской области – 2,6 млн кв. м, Свердловской области – 2,5 млн кв. м и Москве – 1,3 млн кв. м», – говорится на сайте.

По его словам, программа инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов доказала свою эффективность и востребованность, став одним из ключевых инструментов реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Главная цель масштабного межведомственного национального проекта "Инфраструктура для жизни" – комплексное развитие населённых пунктов и создание качественной и современной инфраструктуры для жизни, работы и отдыха людей. Действенными инструментами в решении задач по улучшению качества жизни россиян стали инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Он добавил, что благодаря этим механизмам в российских регионах строятся новые школы, детские сады, поликлиники и дороги, обновляется коммунальная инфраструктура и общественный транспорт. С 2022 года в рамках проектов, финансируемых за счёт ИБК, было введено 28,8 млн кв. м жилья, создано более 155 тысяч рабочих мест и привлечено 3,15 трлн рублей частных инвестиций.

«Кроме того, программа СКК простимулировала ввод ещё 2,6 млн кв. м жилья и привлекла 230,6 млрд рублей частных инвестиций. Учитывая эффективность и востребованность данных механизмов, по поручению Президента в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни„ программа продолжается в виде казначейских инфраструктурных кредитов», — отметил Хуснуллин.

Кредиты предоставляются регионам под 3% годовых сроком до 15 лет. Куратором программы выступает Минстрой России, оператором – публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Генеральный директор фонда Василий Купызин сообщил, что участие в программе также дало заметный финансовый эффект для регионов.

«Инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты представляют собой доступный финансовый механизм, по которому реализуются социально значимые проекты. Эта работа в том числе позволила обеспечить налоговые и неналоговые доходы бюджетов в размере 250,7 млрд рублей», – заявил Купызин.

«Фонд развития территорий в качестве оператора оказывает поддержку регионам – помогает в подготовке заявок на получение финансовой помощи, в запуске необходимых процессов, ведёт мониторинг самих проектов. Мы также примем участие в мониторинге реализации проектов за счёт казначейских инфраструктурных кредитов», – добавил он.

В настоящее время продолжается приём заявок на получение казначейских инфраструктурных кредитов. Средства планируется направить в первую очередь на модернизацию ЖКХ, развитие транспортной, социальной и туристической инфраструктуры.