Хуснуллин: Татарстан стал лидером по вводу жилья за счет инфраструктурных кредитов
Татарстан стал лидером среди российских регионов по объему введённого жилья за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, подводя итоги реализации программы ИБК и СКК. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
«Наибольший объём жилья благодаря инфраструктурным проектам за счёт бюджетных кредитов введён в эксплуатацию в Республике Татарстан – 4,4 млн кв. м, Санкт-Петербурге – 3,3 млн кв. м, Московской области – 2,6 млн кв. м, Свердловской области – 2,5 млн кв. м и Москве – 1,3 млн кв. м», – говорится на сайте.
По его словам, программа инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов доказала свою эффективность и востребованность, став одним из ключевых инструментов реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Главная цель масштабного межведомственного национального проекта "Инфраструктура для жизни" – комплексное развитие населённых пунктов и создание качественной и современной инфраструктуры для жизни, работы и отдыха людей. Действенными инструментами в решении задач по улучшению качества жизни россиян стали инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты», – подчеркнул Марат Хуснуллин.
Он добавил, что благодаря этим механизмам в российских регионах строятся новые школы, детские сады, поликлиники и дороги, обновляется коммунальная инфраструктура и общественный транспорт. С 2022 года в рамках проектов, финансируемых за счёт ИБК, было введено 28,8 млн кв. м жилья, создано более 155 тысяч рабочих мест и привлечено 3,15 трлн рублей частных инвестиций.
«Кроме того, программа СКК простимулировала ввод ещё 2,6 млн кв. м жилья и привлекла 230,6 млрд рублей частных инвестиций. Учитывая эффективность и востребованность данных механизмов, по поручению Президента в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни„ программа продолжается в виде казначейских инфраструктурных кредитов», — отметил Хуснуллин.
Кредиты предоставляются регионам под 3% годовых сроком до 15 лет. Куратором программы выступает Минстрой России, оператором – публично-правовая компания «Фонд развития территорий».
Генеральный директор фонда Василий Купызин сообщил, что участие в программе также дало заметный финансовый эффект для регионов.
«Инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты представляют собой доступный финансовый механизм, по которому реализуются социально значимые проекты. Эта работа в том числе позволила обеспечить налоговые и неналоговые доходы бюджетов в размере 250,7 млрд рублей», – заявил Купызин.
«Фонд развития территорий в качестве оператора оказывает поддержку регионам – помогает в подготовке заявок на получение финансовой помощи, в запуске необходимых процессов, ведёт мониторинг самих проектов. Мы также примем участие в мониторинге реализации проектов за счёт казначейских инфраструктурных кредитов», – добавил он.
В настоящее время продолжается приём заявок на получение казначейских инфраструктурных кредитов. Средства планируется направить в первую очередь на модернизацию ЖКХ, развитие транспортной, социальной и туристической инфраструктуры.