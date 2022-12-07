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Ру Тат
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Общество
7 декабря 2022  15:40

Хуснуллин объявил о начале ремонта левой части Крымского моста

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Стартовало восстановление левой стороны Крымского моста после теракта 8 октября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«После окончания работ на правой части перешли на левую. Уже организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1,2 тыс. тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов», — отметил он.

По его словам, эта часть сооружения будет восстановлена в марте следующего года.

Напомним, что 5 декабря было запущено движение по отремонтированной правой стороне моста. В этот же день трассу оценили Президент России Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин, проехав по новой дороге на автомобиле.

#Марат Хуснуллин #крымский мост #ремонт
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