Хуснуллин объявил о начале ремонта левой части Крымского моста

Стартовало восстановление левой стороны Крымского моста после теракта 8 октября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«После окончания работ на правой части перешли на левую. Уже организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1,2 тыс. тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов», — отметил он.

По его словам, эта часть сооружения будет восстановлена в марте следующего года.

Напомним, что 5 декабря было запущено движение по отремонтированной правой стороне моста. В этот же день трассу оценили Президент России Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин, проехав по новой дороге на автомобиле.